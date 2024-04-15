https://ria.ru/20240415/pavodok-1940093129.html

В Кургане рассчитывают, что водоканал будет работать во время паводка

В Кургане рассчитывают, что водоканал будет работать во время паводка - РИА Новости, 15.04.2024

В Кургане рассчитывают, что водоканал будет работать во время паводка

Власти Курганской области рассчитывают, что водоканал в Кургане будет работать в течение всего времени прохождения паводка, сообщил губернатор Вадим Шумков. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T11:16

2024-04-15T11:16

2024-04-15T11:31

жкх

курган

курганская область

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939986183_266:76:3026:1629_1920x0_80_0_0_9525564f651c9cc4df684ab6baf43dbf.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Курганской области рассчитывают, что водоканал в Кургане будет работать в течение всего времени прохождения паводка, сообщил губернатор Вадим Шумков. "Надеемся, что водоканал будет рабочим весь период паводка", - сказал Шумков в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Шумков сообщал, что специалисты проводят работы по дополнительной защите водоканала в Кургане, чтобы не оставить жителей города без питьевой воды.

https://ria.ru/20240413/shumkov-1939770061.html

курган

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, курган, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, происшествия