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В Кургане рассчитывают, что водоканал будет работать во время паводка - РИА Новости, 15.04.2024
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11:16 15.04.2024 (обновлено: 11:31 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/pavodok-1940093129.html
В Кургане рассчитывают, что водоканал будет работать во время паводка
В Кургане рассчитывают, что водоканал будет работать во время паводка - РИА Новости, 15.04.2024
В Кургане рассчитывают, что водоканал будет работать во время паводка
Власти Курганской области рассчитывают, что водоканал в Кургане будет работать в течение всего времени прохождения паводка, сообщил губернатор Вадим Шумков. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:16
2024-04-15T11:31
жкх
курган
курганская область
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Курганской области рассчитывают, что водоканал в Кургане будет работать в течение всего времени прохождения паводка, сообщил губернатор Вадим Шумков. &quot;Надеемся, что водоканал будет рабочим весь период паводка&quot;, - сказал Шумков в эфире телеканала &quot;Россия 24&quot;.Ранее Шумков сообщал, что специалисты проводят работы по дополнительной защите водоканала в Кургане, чтобы не оставить жителей города без питьевой воды.
https://ria.ru/20240413/shumkov-1939770061.html
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жкх, курган, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, происшествия
ЖКХ, Курган, Курганская область, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Кургане рассчитывают, что водоканал будет работать во время паводка

Шумков надеется, что водоканал в Кургане будет работать весь период паводка

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкКурганский гидроузел
Курганский гидроузел - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Курганский гидроузел
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Курганской области рассчитывают, что водоканал в Кургане будет работать в течение всего времени прохождения паводка, сообщил губернатор Вадим Шумков.
«

"Надеемся, что водоканал будет рабочим весь период паводка", - сказал Шумков в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Шумков сообщал, что специалисты проводят работы по дополнительной защите водоканала в Кургане, чтобы не оставить жителей города без питьевой воды.
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13 апреля, 10:58
 
ЖКХКурганКурганская областьВадим ШумковНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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