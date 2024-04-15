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В Кургане рассчитывают, что водоканал будет работать во время паводка
В Кургане рассчитывают, что водоканал будет работать во время паводка - РИА Новости, 15.04.2024
В Кургане рассчитывают, что водоканал будет работать во время паводка
Власти Курганской области рассчитывают, что водоканал в Кургане будет работать в течение всего времени прохождения паводка, сообщил губернатор Вадим Шумков. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:16
2024-04-15T11:16
2024-04-15T11:31
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наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Курганской области рассчитывают, что водоканал в Кургане будет работать в течение всего времени прохождения паводка, сообщил губернатор Вадим Шумков. "Надеемся, что водоканал будет рабочим весь период паводка", - сказал Шумков в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Шумков сообщал, что специалисты проводят работы по дополнительной защите водоканала в Кургане, чтобы не оставить жителей города без питьевой воды.
https://ria.ru/20240413/shumkov-1939770061.html
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жкх, курган, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, происшествия
ЖКХ, Курган, Курганская область, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Кургане рассчитывают, что водоканал будет работать во время паводка
Шумков надеется, что водоканал в Кургане будет работать весь период паводка