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В четырех поселениях под Томском ввели режим ЧС из-за паводка
В четырех поселениях под Томском ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 15.04.2024
В четырех поселениях под Томском ввели режим ЧС из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации в понедельник введен в Калтайском и Зоркальцевском сельских поселениях Томского района Томской области, сообщил глава района... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:01
2024-04-15T09:01
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НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в понедельник введен в Калтайском и Зоркальцевском сельских поселениях Томского района Томской области, сообщил глава района Вячеслав Черноус в Telegram-канале. "В Калтайском и Зоркальцевском сельских поселениях ввел режим "чрезвычайной ситуации муниципального характера"… Таким образом, режим ЧС действует в границах Заречного, Зоркальцевского, Калтайского и Спасского сельских поселений", - говорится в сообщении. Черноус пояснил, что в Калтайском поселении режим ЧС введен в связи с затоплением территорий садоводческих товариществ, а в Зоркальцевском вода зашла в микрорайон Западный. По данным главы Томского района, пункты временного размещения для жителей развернуты в школах сел Вершинино, Батурино, поселка Синий Утес, села Кафтанчиково, деревни Кисловка, села Зоркальцево и села Курлек. Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни, в одном месте превышена опасная отметка. В селах и садоводческих товариществах Томского района подтоплены 138 домов. По данным ГУМЧС, уровень воды продолжит повышаться. На Томи планируются подрывы льда.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
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происшествия, томский район, томская область, заречный
Происшествия, Томский район, Томская область, Заречный
В четырех поселениях под Томском ввели режим ЧС из-за паводка
В четырех сельских поселениях под Томском ввели режим ЧС из-за паводка
НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации в понедельник введен в Калтайском и Зоркальцевском сельских поселениях Томского района Томской области, сообщил глава района Вячеслав Черноус в Telegram-канале
.
"В Калтайском и Зоркальцевском сельских поселениях ввел режим "чрезвычайной ситуации муниципального характера"… Таким образом, режим ЧС действует в границах Заречного, Зоркальцевского, Калтайского и Спасского сельских поселений", - говорится в сообщении.
Черноус пояснил, что в Калтайском поселении режим ЧС введен в связи с затоплением территорий садоводческих товариществ, а в Зоркальцевском вода зашла в микрорайон Западный.
По данным главы Томского района, пункты временного размещения для жителей развернуты в школах сел Вершинино, Батурино, поселка Синий Утес, села Кафтанчиково, деревни Кисловка, села Зоркальцево и села Курлек.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни, в одном месте превышена опасная отметка. В селах и садоводческих товариществах Томского района подтоплены 138 домов. По данным ГУМЧС, уровень воды продолжит повышаться. На Томи планируются подрывы льда.