https://ria.ru/20240415/otdykh-1940207875.html

Вологодчина примет на летний отдых 750 детей из Алчевска ЛНР

Вологодчина примет на летний отдых 750 детей из Алчевска ЛНР - РИА Новости, 15.04.2024

Вологодчина примет на летний отдых 750 детей из Алчевска ЛНР

В Вологодской области идет подготовка к визиту школьников из Алчевска Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках программы шефской помощи, сообщает... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:21

2024-04-15T17:21

2024-04-15T17:21

вологодская область

георгий филимонов

вологодская область

луганская народная республика

вологда

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Вологодской области идет подготовка к визиту школьников из Алчевска Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках программы шефской помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Летом Вологодская область примет 750 школьников из Алчевска Луганской Народной Республики. Областные организации дополнительного образования готовят для них экскурсионную и образовательную программу. Ребята смогут не только поближе познакомиться с нашим регионом, но и примут участие в профориентационных мероприятиях", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. На профильных сменах школьники посетят достопримечательности Вологодчины, а также узнают о достижениях местных производителей продукции. Кроме того, ребятам расскажут о колледжах и техникумах региона, проведут профориентацию. Наставниками для школьников станут педагоги учреждений дополнительного образования и вузов региона, деятели науки, искусства и спорта. Сопровождать детей в течение профильных смен будут профессиональные психологи, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что накануне в Вологодскую область приехали 300 детей из Белгорода. Сейчас для них проводят культурные, образовательные и оздоровительные мероприятия: тактические игры и творческие мастерские, мастер-классы по робототехнике, программированию и 3D-моделированию.

https://ria.ru/20240403/deti-1937705270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

георгий филимонов, вологодская область, луганская народная республика, вологда