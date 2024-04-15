Вологодчина примет на летний отдых 750 детей из Алчевска ЛНР
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАссортимент одного из сувенирных магазинов города Вологда
Ассортимент одного из сувенирных магазинов города Вологда
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Вологодской области идет подготовка к визиту школьников из Алчевска Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках программы шефской помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Летом Вологодская область примет 750 школьников из Алчевска Луганской Народной Республики. Областные организации дополнительного образования готовят для них экскурсионную и образовательную программу. Ребята смогут не только поближе познакомиться с нашим регионом, но и примут участие в профориентационных мероприятиях", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
На профильных сменах школьники посетят достопримечательности Вологодчины, а также узнают о достижениях местных производителей продукции. Кроме того, ребятам расскажут о колледжах и техникумах региона, проведут профориентацию. Наставниками для школьников станут педагоги учреждений дополнительного образования и вузов региона, деятели науки, искусства и спорта. Сопровождать детей в течение профильных смен будут профессиональные психологи, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что накануне в Вологодскую область приехали 300 детей из Белгорода. Сейчас для них проводят культурные, образовательные и оздоровительные мероприятия: тактические игры и творческие мастерские, мастер-классы по робототехнике, программированию и 3D-моделированию.