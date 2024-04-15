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Вологодчина примет на летний отдых 750 детей из Алчевска ЛНР - РИА Новости, 15.04.2024
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Вологодская область
 
17:21 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/otdykh-1940207875.html
Вологодчина примет на летний отдых 750 детей из Алчевска ЛНР
Вологодчина примет на летний отдых 750 детей из Алчевска ЛНР - РИА Новости, 15.04.2024
Вологодчина примет на летний отдых 750 детей из Алчевска ЛНР
В Вологодской области идет подготовка к визиту школьников из Алчевска Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках программы шефской помощи, сообщает... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:21
2024-04-15T17:21
вологодская область
георгий филимонов
вологодская область
луганская народная республика
вологда
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Вологодской области идет подготовка к визиту школьников из Алчевска Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках программы шефской помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Летом Вологодская область примет 750 школьников из Алчевска Луганской Народной Республики. Областные организации дополнительного образования готовят для них экскурсионную и образовательную программу. Ребята смогут не только поближе познакомиться с нашим регионом, но и примут участие в профориентационных мероприятиях", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. На профильных сменах школьники посетят достопримечательности Вологодчины, а также узнают о достижениях местных производителей продукции. Кроме того, ребятам расскажут о колледжах и техникумах региона, проведут профориентацию. Наставниками для школьников станут педагоги учреждений дополнительного образования и вузов региона, деятели науки, искусства и спорта. Сопровождать детей в течение профильных смен будут профессиональные психологи, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что накануне в Вологодскую область приехали 300 детей из Белгорода. Сейчас для них проводят культурные, образовательные и оздоровительные мероприятия: тактические игры и творческие мастерские, мастер-классы по робототехнике, программированию и 3D-моделированию.
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георгий филимонов, вологодская область, луганская народная республика, вологда
Вологодская область, Георгий Филимонов, Вологодская область, Луганская Народная Республика, Вологда

Вологодчина примет на летний отдых 750 детей из Алчевска ЛНР

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАссортимент одного из сувенирных магазинов города Вологда
Ассортимент одного из сувенирных магазинов города Вологда - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ассортимент одного из сувенирных магазинов города Вологда
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Вологодской области идет подготовка к визиту школьников из Алчевска Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках программы шефской помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Летом Вологодская область примет 750 школьников из Алчевска Луганской Народной Республики. Областные организации дополнительного образования готовят для них экскурсионную и образовательную программу. Ребята смогут не только поближе познакомиться с нашим регионом, но и примут участие в профориентационных мероприятиях", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
На профильных сменах школьники посетят достопримечательности Вологодчины, а также узнают о достижениях местных производителей продукции. Кроме того, ребятам расскажут о колледжах и техникумах региона, проведут профориентацию. Наставниками для школьников станут педагоги учреждений дополнительного образования и вузов региона, деятели науки, искусства и спорта. Сопровождать детей в течение профильных смен будут профессиональные психологи, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что накануне в Вологодскую область приехали 300 детей из Белгорода. Сейчас для них проводят культурные, образовательные и оздоровительные мероприятия: тактические игры и творческие мастерские, мастер-классы по робототехнике, программированию и 3D-моделированию.
Регионы России. Вологодская область - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В Вологодскую область прибыли 300 детей из Белгородской области
3 апреля, 20:52
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновВологодская областьЛуганская Народная РеспубликаВологда
 
 
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