https://ria.ru/20240415/oruzhie-1940247666.html
Источник: в правительстве одобрили законопроект о праве приставов на оружие
Источник: в правительстве одобрили законопроект о праве приставов на оружие - РИА Новости, 15.04.2024
Источник: в правительстве одобрили законопроект о праве приставов на оружие
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о праве всех судебных приставов использовать оружие в определенных случаях,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:43
2024-04-15T19:43
2024-04-15T20:33
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о праве всех судебных приставов использовать оружие в определенных случаях, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.Изначально с этой инициативой выступило Министерство юстиции, текст законопроекта опубликован на портале правовой информации.В пояснительной записке сказано, что документ призван внести изменения в закон № 118-ФЗ и четко регламентировать условия и случаи использования спецсредств и огнестрельного оружия судебными приставами.Помимо этого, законопроект предлагает наделить Минюст полномочием утверждать перечень должностей сотрудников, имеющих право носить, хранить и применять эти средства, а также порядок принятия решений об обеспечении безопасности должностных лиц органов принудительного исполнения при прохождении ими службы.
https://ria.ru/20240222/avtomat-1929084054.html
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общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), безопасность
Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Безопасность
Источник: в правительстве одобрили законопроект о праве приставов на оружие
В правительстве одобрили проект о праве всех сотрудников ФССП применять оружие
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о праве всех судебных приставов использовать оружие в определенных случаях, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.
Изначально с этой инициативой выступило Министерство юстиции, текст законопроекта опубликован на портале правовой информации.
Сейчас носить огнестрельное оружие и специальные средства и применять их в установленных случаях могут только приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, которые прошли подготовку и проверки.
В пояснительной записке сказано, что документ призван внести изменения в закон № 118-ФЗ и четко регламентировать условия и случаи использования спецсредств и огнестрельного оружия судебными приставами.
Помимо этого, законопроект предлагает наделить Минюст полномочием утверждать перечень должностей сотрудников, имеющих право носить, хранить и применять эти средства, а также порядок принятия решений об обеспечении безопасности должностных лиц органов принудительного исполнения при прохождении ими службы.