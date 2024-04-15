https://ria.ru/20240415/orsk-1940055321.html

В Орске назвали сроки оценки ущерба от паводка

В Орске назвали сроки оценки ущерба от паводка - РИА Новости, 15.04.2024

В Орске назвали сроки оценки ущерба от паводка

Специальная комиссия оценит ущерб от паводка в затопленных домах Орска за две недели, сообщил городской мэр Василий Козупица в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:28

2024-04-15T08:28

2024-04-15T08:34

орск

происшествия

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УФА, 15 апр – РИА Новости. Специальная комиссия оценит ущерб от паводка в затопленных домах Орска за две недели, сообщил городской мэр Василий Козупица в своем Telegram-канале."Продолжаем обходить дома, подтопленные весенним паводком. За 3 дня городские оценочные комиссии составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим орчанам до 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Мы планируем провести эту работу за 2 недели. Чтобы обойти все 6995 подтопленных домов, мы должны проходить по 500 домовладений в сутки", - сообщил Козупица.По его словам, одновременно в Орске работает межведомственная комиссия."Рабочие группы осматривают дома на предмет признания помещений пригодными или непригодными для жилья. 20 групп по 5 человек обследовали 490 домов. План на сегодня – 300 адресов. Это поселки Никель, Рабочий, Старый город, Мостострой", - пояснил мэр.

орск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орск, происшествия, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024