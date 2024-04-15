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В Орске назвали сроки оценки ущерба от паводка - РИА Новости, 15.04.2024
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08:28 15.04.2024 (обновлено: 08:34 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/orsk-1940055321.html
В Орске назвали сроки оценки ущерба от паводка
В Орске назвали сроки оценки ущерба от паводка - РИА Новости, 15.04.2024
В Орске назвали сроки оценки ущерба от паводка
Специальная комиссия оценит ущерб от паводка в затопленных домах Орска за две недели, сообщил городской мэр Василий Козупица в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:28
2024-04-15T08:34
орск
происшествия
прорыв дамбы в орске
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УФА, 15 апр – РИА Новости. Специальная комиссия оценит ущерб от паводка в затопленных домах Орска за две недели, сообщил городской мэр Василий Козупица в своем Telegram-канале."Продолжаем обходить дома, подтопленные весенним паводком. За 3 дня городские оценочные комиссии составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим орчанам до 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Мы планируем провести эту работу за 2 недели. Чтобы обойти все 6995 подтопленных домов, мы должны проходить по 500 домовладений в сутки", - сообщил Козупица.По его словам, одновременно в Орске работает межведомственная комиссия."Рабочие группы осматривают дома на предмет признания помещений пригодными или непригодными для жилья. 20 групп по 5 человек обследовали 490 домов. План на сегодня – 300 адресов. Это поселки Никель, Рабочий, Старый город, Мостострой", - пояснил мэр.
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орск, происшествия, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Орск, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Орске назвали сроки оценки ущерба от паводка

Мэр Козупица: специальная комиссия оценит ущерб от паводка в Орске за две недели

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРайон Старого города в Орске
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Район Старого города в Орске
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УФА, 15 апр – РИА Новости. Специальная комиссия оценит ущерб от паводка в затопленных домах Орска за две недели, сообщил городской мэр Василий Козупица в своем Telegram-канале.
"Продолжаем обходить дома, подтопленные весенним паводком. За 3 дня городские оценочные комиссии составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим орчанам до 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Мы планируем провести эту работу за 2 недели. Чтобы обойти все 6995 подтопленных домов, мы должны проходить по 500 домовладений в сутки", - сообщил Козупица.
По его словам, одновременно в Орске работает межведомственная комиссия.
"Рабочие группы осматривают дома на предмет признания помещений пригодными или непригодными для жилья. 20 групп по 5 человек обследовали 490 домов. План на сегодня – 300 адресов. Это поселки Никель, Рабочий, Старый город, Мостострой", - пояснил мэр.
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