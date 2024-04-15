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В Оренбурге остаются затопленными 10 656 приусадебных участков
В Оренбурге остаются затопленными 10 656 приусадебных участков - РИА Новости, 15.04.2024
В Оренбурге остаются затопленными 10 656 приусадебных участков
В Оренбурге подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома, сообщила мэрия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:05
2024-04-15T08:05
2024-04-15T08:08
происшествия
оренбург
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 15 апр – РИА Новости. В Оренбурге подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома, сообщила мэрия в своем Telegram-канале."По данным на 8.00 (6.00 мск) 15 апреля в Оренбурге подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома. За сутки количество увеличилось на 1000 и 1000 соответственно", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге остаются затопленными 10 656 приусадебных участков
Мэрия: в Оренбурге затоплены 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений