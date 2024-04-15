https://ria.ru/20240415/orenburg-1940052730.html

В Оренбурге остаются затопленными 10 656 приусадебных участков

В Оренбурге остаются затопленными 10 656 приусадебных участков - РИА Новости, 15.04.2024

В Оренбурге остаются затопленными 10 656 приусадебных участков

В Оренбурге подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома, сообщила мэрия в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:05

2024-04-15T08:05

2024-04-15T08:08

происшествия

оренбург

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УФА, 15 апр – РИА Новости. В Оренбурге подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома, сообщила мэрия в своем Telegram-канале."По данным на 8.00 (6.00 мск) 15 апреля в Оренбурге подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома. За сутки количество увеличилось на 1000 и 1000 соответственно", - говорится в сообщении.

оренбург

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбург, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024