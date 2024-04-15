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В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.04.2024
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18:29 15.04.2024 (обновлено: 18:40 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/opasnost-1940223698.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.04.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Крымом. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:29
2024-04-15T18:40
херсонская область
россия
днепр (город)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. В Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Крымом."В Херсонской области объявлена ракетная опасность", — говорится в сообщении, опубликованном в 18.26 мск.Кроме того, на пунктах пропуска призвали соблюдать алгоритм действий в случае сигнала тревоги.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область
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херсонская область , россия, днепр (город), происшествия
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Происшествия
В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЖитель Новой Каховки у домов, разрушенных в результате обстрелов
Житель Новой Каховки у домов, разрушенных в результате обстрелов - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Житель Новой Каховки у домов, разрушенных в результате обстрелов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. В Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Крымом.
"В Херсонской области объявлена ракетная опасность", — говорится в сообщении, опубликованном в 18.26 мск.
Кроме того, на пунктах пропуска призвали соблюдать алгоритм действий в случае сигнала тревоги.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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