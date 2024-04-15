https://ria.ru/20240415/opasnost-1940223698.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.04.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Крымом. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T18:29
2024-04-15T18:29
2024-04-15T18:40
херсонская область
россия
днепр (город)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855531884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4453b174e5cd9bbf22b5c9fbf0c55c99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. В Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Крымом."В Херсонской области объявлена ракетная опасность", — говорится в сообщении, опубликованном в 18.26 мск.Кроме того, на пунктах пропуска призвали соблюдать алгоритм действий в случае сигнала тревоги.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855531884_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_af86021811277a611725e9205f6da9c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, днепр (город), происшествия
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Происшествия
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность