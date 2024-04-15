https://ria.ru/20240415/opasnost-1940223698.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.04.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Крымом. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:29

2024-04-15T18:29

2024-04-15T18:40

херсонская область

россия

днепр (город)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. В Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Крымом."В Херсонской области объявлена ракетная опасность", — говорится в сообщении, опубликованном в 18.26 мск.Кроме того, на пунктах пропуска призвали соблюдать алгоритм действий в случае сигнала тревоги.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город), происшествия