https://ria.ru/20240415/opasnost-1940127532.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.04.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:54

2024-04-15T12:54

2024-04-15T13:02

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе.Об угрозе атаки БПЛА Гусев информировал в 12.11 мск. ГУМЧС также сообщало об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области"Внимание! Отмена режима опасности атаки БПЛА", - сообщил Гусев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность