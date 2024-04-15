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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.04.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:54
2024-04-15T12:54
2024-04-15T13:02
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в Telegram-канале отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе.Об угрозе атаки БПЛА Гусев информировал в 12.11 мск. ГУМЧС также сообщало об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области"Внимание! Отмена режима опасности атаки БПЛА", - сообщил Гусев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев сообщил об отмене опасность атаки БПЛА в Воронежской области