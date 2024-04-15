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При обстрелах ДНР за неделю погибли семь мирных жителей, 46 пострадали
При обстрелах ДНР за неделю погибли семь мирных жителей, 46 пострадали - РИА Новости, 15.04.2024
При обстрелах ДНР за неделю погибли семь мирных жителей, 46 пострадали
Семь мирных жителей, включая одного ребенка, погибли, еще 46, в том числе четверо детей, получили ранения в ДНР с 8 по 14 апреля из-за действий украинских... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:23
2024-04-15T15:23
2024-04-15T15:23
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Семь мирных жителей, включая одного ребенка, погибли, еще 46, в том числе четверо детей, получили ранения в ДНР с 8 по 14 апреля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 8 по 14 апреля погибли семь мирных жителей, включая одного ребенка. Число пострадавших за указанный период составило 46, среди них четверо детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9228 человек, в том числе 239 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 714, среди них 877 детей.
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
При обстрелах ДНР за неделю погибли семь мирных жителей, 46 пострадали
Аппарат омбудсмена: в ДНР за неделю погибли 7 мирных жителей, 46 пострадали