https://ria.ru/20240415/ombudsmena-1940174165.html

При обстрелах ДНР за неделю погибли семь мирных жителей, 46 пострадали

При обстрелах ДНР за неделю погибли семь мирных жителей, 46 пострадали - РИА Новости, 15.04.2024

При обстрелах ДНР за неделю погибли семь мирных жителей, 46 пострадали

Семь мирных жителей, включая одного ребенка, погибли, еще 46, в том числе четверо детей, получили ранения в ДНР с 8 по 14 апреля из-за действий украинских... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:23

2024-04-15T15:23

2024-04-15T15:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Семь мирных жителей, включая одного ребенка, погибли, еще 46, в том числе четверо детей, получили ранения в ДНР с 8 по 14 апреля из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 8 по 14 апреля погибли семь мирных жителей, включая одного ребенка. Число пострадавших за указанный период составило 46, среди них четверо детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9228 человек, в том числе 239 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 714, среди них 877 детей.

https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия