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Одноклассники проспонсируют блогерам создание профессиональных шоу - РИА Новости, 15.04.2024
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11:09 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/odnoklassniki-1940044825.html
Одноклассники проспонсируют блогерам создание профессиональных шоу
Одноклассники проспонсируют блогерам создание профессиональных шоу - РИА Новости, 15.04.2024
Одноклассники проспонсируют блогерам создание профессиональных шоу
Одноклассники запускают второй сезон конкурса креативных концепций шоу для блогеров – "БлогШоу" – и открывают прием заявок. Идеи должны соответствовать... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:09
2024-04-15T11:09
одноклассники
технологии
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Одноклассники запускают второй сезон конкурса креативных концепций шоу для блогеров – "БлогШоу" – и открывают прием заявок. Идеи должны соответствовать интересам аудитории соцсети и помогать пользователям развиваться в своем хобби. На воплощение проектов победители получат денежный грант, размер которого будет определяться индивидуально. Подать заявку для участия можно на сайте до 26 мая. Премьера шоу победителей состоится эксклюзивно в ОК. В первую очередь будут рассматриваться идеи по тематикам кулинария, ремонт и дизайн, рукоделие и садоводство – эти направления контента особенно популярны среди пользователей ОК и имеют большую потенциальную аудиторию как внутри соцсети, так и в рунете в целом. Помимо перечисленных тем можно предложить концепции видеопроектов об авто, моде, путешествиях, питомцах, рыбалке, кино и сериалах, юморе, семье и отношениях. Участвовать в конкурсе смогут все блогеры, у которых на момент подачи заявки есть группа в ОК. Для подачи своего проекта автору нужно будет описать свою идею с обоснованием, почему она может быть интересна аудитории соцсети, а также отразить примерный бюджет. Профессиональное жюри из представителей команды ОК и компаний, специализирующихся на создании профессионального контента, будут рассматривать все заявки в несколько этапов. Отобранные финалисты будут защищать свою идею перед экспертами. Победители будут названы до конца третьего квартала этого года. Победители присоединятся к профессиональной команде, которая будет работать над воплощением идеи и сопровождать их от этапа проработки сценария до финального продюсирования и продвижения на платформе ОК. Команда соцсети даст блогерам рекомендации по созданию контента в том числе с учетом алгоритмов ОК и интересов пользователей. Автор будет полностью вовлечен в процесс съемок, постановку и воплощение идеи.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одноклассники, технологии
Одноклассники, Технологии
Одноклассники проспонсируют блогерам создание профессиональных шоу

Одноклассники открывают прием заявок на конкурс для блогеров

© Одноклассники Одноклассники
Одноклассники
© Одноклассники
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Одноклассники запускают второй сезон конкурса креативных концепций шоу для блогеров – "БлогШоу" – и открывают прием заявок. Идеи должны соответствовать интересам аудитории соцсети и помогать пользователям развиваться в своем хобби. На воплощение проектов победители получат денежный грант, размер которого будет определяться индивидуально. Подать заявку для участия можно на сайте до 26 мая. Премьера шоу победителей состоится эксклюзивно в ОК.
В первую очередь будут рассматриваться идеи по тематикам кулинария, ремонт и дизайн, рукоделие и садоводство – эти направления контента особенно популярны среди пользователей ОК и имеют большую потенциальную аудиторию как внутри соцсети, так и в рунете в целом. Помимо перечисленных тем можно предложить концепции видеопроектов об авто, моде, путешествиях, питомцах, рыбалке, кино и сериалах, юморе, семье и отношениях.
Одноклассники запустили раздел с бесплатным обучающим контентом по увлечениям
Одноклассники запустили раздел с обучающим контентом по увлечениям
19 марта, 12:34
Участвовать в конкурсе смогут все блогеры, у которых на момент подачи заявки есть группа в ОК. Для подачи своего проекта автору нужно будет описать свою идею с обоснованием, почему она может быть интересна аудитории соцсети, а также отразить примерный бюджет. Профессиональное жюри из представителей команды ОК и компаний, специализирующихся на создании профессионального контента, будут рассматривать все заявки в несколько этапов. Отобранные финалисты будут защищать свою идею перед экспертами. Победители будут названы до конца третьего квартала этого года.
Победители присоединятся к профессиональной команде, которая будет работать над воплощением идеи и сопровождать их от этапа проработки сценария до финального продюсирования и продвижения на платформе ОК. Команда соцсети даст блогерам рекомендации по созданию контента в том числе с учетом алгоритмов ОК и интересов пользователей. Автор будет полностью вовлечен в процесс съемок, постановку и воплощение идеи.
 
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