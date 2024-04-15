https://ria.ru/20240415/obuchenie-1940248147.html

Прием заявок на обучение в "Школе 21" стартовал в Челябинске 15 апреля

Прием заявок на обучение в "Школе 21" стартовал в Челябинске 15 апреля - РИА Новости, 15.04.2024

Прием заявок на обучение в "Школе 21" стартовал в Челябинске 15 апреля

Подача заявок на первый отборочный интенсив в "Школу 21", которая позволит усилить развитие кадрового потенциала в IT-сфере Челябинской области, стартовала в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:44

2024-04-15T19:44

2024-04-15T19:44

челябинская область

челябинская область

челябинск

россия

алексей текслер

южно-уральский государственный университет

сбербанк россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — РИА Новости. Подача заявок на первый отборочный интенсив в "Школу 21", которая позволит усилить развитие кадрового потенциала в IT-сфере Челябинской области, стартовала в регионе в понедельник, сообщила пресс-служба правительства региона. В понедельник стартовала подача заявок на первый отборочный интенсив в "Школу 21" в Челябинске, проект реализует Сбер вместе с правительством области и Южно-Уральским госуниверситетом в соответствии с поручением Президента РФ. По словам главы региона Алексея Текслера, "Школа 21" – один из флагманских проектов в образовании, он находится на стыке образования и реального сектора экономики. "Сейчас нет сфер, в которых бы не внедрялись ИТ-технологии, цифровизация, искусственный интеллект. Челябинская область – промышленный регион, и именно на промышленных предприятиях активно внедряются все эти технологии. Поэтому и потребность в специалистах большая… В этом году на базе ЮУрГУ открывается кафедра, которая будет готовить интеграторов и специалистов по производству роботов. Соответствующие направления открываются на базе СПО. Челябинская область будет центром компетенций в робототехнике, а ИТ-направление и программирование является составной частью этой задачи. Все это связано со "Школой 21" - совершенно уникальным проектом", - цитирует пресс-служба слова Текслера. По данным пресс-службы, первый поток обучающихся составит 100 человек, в планах в год выпускать не менее 225 специалистов. В Челябинске обучение участников будет проводиться в современном кампусе школы на базе ЮУрГУ, площадь которого составит более 3500 кв. м. Кроме того, школу оснастят современным оборудованием и предусмотрят удобные локации для отдыха, как и остальные кампусы школы, челябинский кампус будет открыт 24/7, поэтому всеми возможностями кампуса участники смогут пользоваться круглосуточно, добавляется в сообщении. Вице-президент-председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин подчеркнул, что Челябинская область — один из передовых регионов в цифровизации ключевых отраслей экономики. "Уверен, что "Школа 21" даст дополнительный импульс для развития этого направления, станет точкой притяжения для целеустремленных людей, поможет обеспечить южноуральские предприятия высококвалифицированными специалистами в сфере информационных технологий. Мы благодарим правительство Челябинской области за доверие и возможность вместе реализовывать такие масштабные, уникальные проекты", - цитирует пресс-служба слова Колтыпина. По словам директора "Школы 21" Александра Федякова, этот проект - это качественное и практическое образование в сфере IT. "Сегодня это ключевой фактор для развития экономики и инноваций в регионе. Челябинская область достигла очень высоких результатов на пути к цифровизации, и этот успех сопровождается растущим спросом на квалифицированных профессионалов в IT-сфере. "Школа 21" готовит именно таких профессионалов. Наши участники получают высокую квалификацию, а к моменту стажировки они уже владеют как минимум тремя языками программирования. Более того, подход школы помогает сформировать "мягкие" навыки для эффективной работы в современной среде бурно развивающихся технологий и всегда находиться на переднем краю прогресса", - цитирует пресс-служба Челябинского отделения СберБанка слова Федякова.

https://ria.ru/20240313/ekonomika-1932748993.html

https://ria.ru/20240305/podderzhka-1931180498.html

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Алёна Пава

челябинская область, челябинск, россия, алексей текслер, южно-уральский государственный университет, сбербанк россии