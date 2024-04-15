https://ria.ru/20240415/obstrel-1940273560.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.04.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:43
2024-04-15T22:43
2024-04-15T22:43
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
горловка
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 19.50 до 22.15 ВСУ продолжили обстреливать Петровский район Донецка, выпустив по городу еще шесть снарядов из "натовской" артиллерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html
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донецк, петровский район, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по Горловке и Донецку