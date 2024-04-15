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При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку загорелся газовоз
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку загорелся газовоз - РИА Новости, 15.04.2024
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку загорелся газовоз
Газовоз загорелся в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:19
2024-04-15T17:19
2024-04-15T17:30
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Газовоз загорелся в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): Сброс взрывоопасного предмета с БпЛА: - возгорание газовоза на АЗС "РТК" по улице Интернациональной", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Мэр Горловки Иван Приходько ранее в понедельник сообщал, что мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на город. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, Происшествия
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку загорелся газовоз
Представительство ДНР: при обстреле Горловки с БПЛА загорелся газовоз