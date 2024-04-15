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При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку загорелся газовоз - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 15.04.2024 (обновлено: 17:30 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/obstrel-1940207387.html
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку загорелся газовоз
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку загорелся газовоз - РИА Новости, 15.04.2024
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку загорелся газовоз
Газовоз загорелся в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:19
2024-04-15T17:30
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Газовоз загорелся в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): Сброс взрывоопасного предмета с БпЛА: - возгорание газовоза на АЗС "РТК" по улице Интернациональной", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Мэр Горловки Иван Приходько ранее в понедельник сообщал, что мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на город. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240414/obstrel-1939947786.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, Происшествия
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку загорелся газовоз

Представительство ДНР: при обстреле Горловки с БПЛА загорелся газовоз

© Фото : Иван Приходько / TelegramПоследствия сброса боеприпаса с БПЛА ВСУ в Горловке. 15 апреля 2024
Последствия сброса боеприпаса с БПЛА ВСУ в Горловке. 15 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Иван Приходько / Telegram
Последствия сброса боеприпаса с БПЛА ВСУ в Горловке. 15 апреля 2024
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Газовоз загорелся в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов Республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): Сброс взрывоопасного предмета с БпЛА: - возгорание газовоза на АЗС "РТК" по улице Интернациональной", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Мэр Горловки Иван Приходько ранее в понедельник сообщал, что мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на город.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККСтиролПроисшествия
 
 
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