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В Курганской области более 300 жилых домов остаются затопленными
В Курганской области более 300 жилых домов остаются затопленными - РИА Новости, 15.04.2024
В Курганской области более 300 жилых домов остаются затопленными
Более 300 жилых домов и 571 приусадебный участок остаются затопленными в Курганской области по данным на 15 апреля, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T07:24
2024-04-15T07:24
2024-04-15T07:43
происшествия
курганская область
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наводнения в россии — 2024
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр - РИА Новости. Более 300 жилых домов и 571 приусадебный участок остаются затопленными в Курганской области по данным на 15 апреля, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщало ведомство, на утро воскресенья в регионе были затоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. "По состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок", - говорится в сообщении.В Притобольном муниципальном округе в населенном пункте Плотниково за прошедшие сутки от воды освободился 1 приусадебный участок, отмечается в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
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происшествия, курганская область, россия, наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган
Происшествия, Курганская область, Россия, Наводнения в России — 2024, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курган
В Курганской области более 300 жилых домов остаются затопленными
ГУМЧС: в Курганской области затопило 309 жилых домов и 571 приусадебный участок