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Уровень воды в реке Томь в районе Томска снова повысился - РИА Новости, 15.04.2024
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06:39 15.04.2024 (обновлено: 10:31 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/navodnenie-1940047081.html
Уровень воды в реке Томь в районе Томска снова повысился
Уровень воды в реке Томь в районе Томска снова повысился - РИА Новости, 15.04.2024
Уровень воды в реке Томь в районе Томска снова повысился
Уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни, в одном месте... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T06:39
2024-04-15T10:31
происшествия
томск
томская область
томский район
владимир мазур
наводнения в россии — 2024
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НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни, в одном месте превышена опасная отметка, сообщает в понедельник ГУМЧС по Томской области. "Уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки повысился на 99 сантиметров и составляет 860 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала – повысился на 14 сантиметров и составляет 761 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Козюлино – повысился на 28 сантиметров и составляет 956 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров", - говорится в сообщении. Губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале сообщил, что утром в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации с паводком. "Обстановка на Томи следующая. За ночь в районе Томска уровень воды остался прежним. В районе села Вершинино снизился на 10 сантиметров. За вчерашний день специалисты трижды производили ледовзрывные работы. Израсходовали 350 килограммов взрывчатки", - написал он. Губернатор отметил, что в понедельник специалисты продолжат обследование реки с воздуха для определения места очередных ледовзрывных работ. Как сообщалось, на утро понедельника в Томском районе Томской области в селах и садоводческих товариществах находятся почти 140 подтопленных домов, эвакуировано 84 человека.
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происшествия, томск, томская область, томский район, владимир мазур, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Томск, Томская область, Томский район, Владимир Мазур, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Томь в районе Томска снова повысился

Уровень воды в реке Томь в районе Томска повысился, несмотря на взрывные работы

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на реку Томь
Вид на реку Томь - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Вид на реку Томь. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни, в одном месте превышена опасная отметка, сообщает в понедельник ГУМЧС по Томской области.
"Уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки повысился на 99 сантиметров и составляет 860 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала – повысился на 14 сантиметров и составляет 761 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Козюлино – повысился на 28 сантиметров и составляет 956 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров", - говорится в сообщении.
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Губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале сообщил, что утром в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации с паводком.
"Обстановка на Томи следующая. За ночь в районе Томска уровень воды остался прежним. В районе села Вершинино снизился на 10 сантиметров. За вчерашний день специалисты трижды производили ледовзрывные работы. Израсходовали 350 килограммов взрывчатки", - написал он.
Губернатор отметил, что в понедельник специалисты продолжат обследование реки с воздуха для определения места очередных ледовзрывных работ.
Как сообщалось, на утро понедельника в Томском районе Томской области в селах и садоводческих товариществах находятся почти 140 подтопленных домов, эвакуировано 84 человека.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
ПроисшествияТомскТомская областьТомский районВладимир МазурНаводнения в России — 2024
 
 
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