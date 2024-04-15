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Уровень воды в реке Томь в районе Томска снова повысился
Уровень воды в реке Томь в районе Томска снова повысился - РИА Новости, 15.04.2024
Уровень воды в реке Томь в районе Томска снова повысился
Уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни, в одном месте... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T06:39
2024-04-15T06:39
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НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни, в одном месте превышена опасная отметка, сообщает в понедельник ГУМЧС по Томской области. "Уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки повысился на 99 сантиметров и составляет 860 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала – повысился на 14 сантиметров и составляет 761 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Козюлино – повысился на 28 сантиметров и составляет 956 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров", - говорится в сообщении. Губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале сообщил, что утром в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации с паводком. "Обстановка на Томи следующая. За ночь в районе Томска уровень воды остался прежним. В районе села Вершинино снизился на 10 сантиметров. За вчерашний день специалисты трижды производили ледовзрывные работы. Израсходовали 350 килограммов взрывчатки", - написал он. Губернатор отметил, что в понедельник специалисты продолжат обследование реки с воздуха для определения места очередных ледовзрывных работ. Как сообщалось, на утро понедельника в Томском районе Томской области в селах и садоводческих товариществах находятся почти 140 подтопленных домов, эвакуировано 84 человека.
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происшествия, томск, томская область, томский район, владимир мазур, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Томск, Томская область, Томский район, Владимир Мазур, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Томь в районе Томска снова повысился
Уровень воды в реке Томь в районе Томска повысился, несмотря на взрывные работы
НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни, в одном месте превышена опасная отметка, сообщает в понедельник ГУМЧС по Томской области.
"Уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки повысился на 99 сантиметров и составляет 860 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала – повысился на 14 сантиметров и составляет 761 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Козюлино – повысился на 28 сантиметров и составляет 956 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров", - говорится в сообщении.
Губернатор региона Владимир Мазур
в своем Telegram-канале сообщил, что утром в понедельник проводит оперативное совещание по ситуации с паводком.
"Обстановка на Томи следующая. За ночь в районе Томска уровень воды остался прежним. В районе села Вершинино снизился на 10 сантиметров. За вчерашний день специалисты трижды производили ледовзрывные работы. Израсходовали 350 килограммов взрывчатки", - написал он.
Губернатор отметил, что в понедельник специалисты продолжат обследование реки с воздуха для определения места очередных ледовзрывных работ.
Как сообщалось, на утро понедельника в Томском районе
Томской области в селах и садоводческих товариществах находятся почти 140 подтопленных домов, эвакуировано 84 человека.