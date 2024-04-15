https://ria.ru/20240415/navodnenie-1940044930.html

В Томской области почти 140 домов остаются затопленными

В Томской области почти 140 домов остаются затопленными - РИА Новости, 15.04.2024

В Томской области почти 140 домов остаются затопленными

Почти 140 домов в селах и садоводческих товариществах утром в понедельник остаются затопленными под Томском, эвакуировано 84 человека, сообщает глава Томского... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T05:20

2024-04-15T05:20

2024-04-15T10:16

происшествия

томский район

заречный

томская область

наводнения в россии — 2024

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НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Почти 140 домов в селах и садоводческих товариществах утром в понедельник остаются затопленными под Томском, эвакуировано 84 человека, сообщает глава Томского района Вячеслав Черноус в своем Telegram-канале. "В зоне затопления остаются: Вершинино – 66 приусадебных участков, 33 жилых дома; Батурино – 11 приусадебных участков, два жилых дома; Чёрная Речка – 11 приусадебных участков, три жилых дома; СНТ "Ягодка" – 30 домов; СНТ "Солнечное" – 50 домов; СНТ "Медведка" – пять участков; СНТ "Озеро Долгое" в селе Яр - 20 домов", - говорится в сообщении. Также сохраняются два перелива дорог. Это 16-й километр автодороги Казанка – Батурино и 30-й километр автодороги Вершинино – Яр. "Всего эвакуировано 84 человека, в том числе восемь детей. В пункте временного размещения (село Вершинино, переулок Новый, 8) находятся 12 человек, среди них трое детей", - сообщил глава района. В границах Заречного и Спасского сельских поселений Томского района Томской области действует режим "чрезвычайная ситуация муниципального характера".

https://ria.ru/20240415/podtoplenie-1940040785.html

томский район

заречный

томская область

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происшествия, томский район, заречный, томская область, наводнения в россии — 2024