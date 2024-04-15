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В России создали новый способ определения тяжелых металлов в мясе - РИА Новости, 15.04.2024
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Наука
 
09:00 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/nauka-1939533572.html
В России создали новый способ определения тяжелых металлов в мясе
В России создали новый способ определения тяжелых металлов в мясе - РИА Новости, 15.04.2024
В России создали новый способ определения тяжелых металлов в мясе
Способ определения тяжелых металлов в мясе с помощью экологически безопасных растворителей разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:00
2024-04-15T09:00
наука
россия
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Способ определения тяжелых металлов в мясе с помощью экологически безопасных растворителей разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Результаты опубликованы в журнале Microchemical Journal.Как объяснили ученые, тяжелые металлы – это токсичные вещества, например свинец или ртуть, могут накапливаться в организме, вызывая долгосрочные последствия, такие как ослабление иммунитета, анорексия и рак.Попадают они в организм при употреблении в пищу продуктов с содержанием тяжелых металлов. Рост содержания этих ядов, в частности, в мясе, рыбе, овощах, фруктах, грибах и молочных продуктах – критическая проблема общественного здравоохранения, пояснили исследователи.По словам экспертов СПбГУ, в настоящее время тяжелые металлы в пище определяют различными методами, которые требуют разложения пробы с использованием микроволнового излучения и концентрированных кислот. Однако этот процесс требует большого количества времени и расхода энергии. При проведении таких процедур анализа в атмосферу выделяются токсичные для человека и окружающей среды газы, например оксиды азота.Химики из Санкт-Петербургского государственного университета сообщили, что разработали эффективный вариант поиска тяжелых металлов (меди, кадмия, кобальта, хрома, железа, свинца и цинка) в мясе. Определение содержания металлов производится с помощью растворителей на основе органических соединений, широко используемых в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, например молочной, яблочной, лимонной и винной кислот.По мнению исследователей, определение концентрации тяжелых металлов в мясных продуктах может стать более экологичной альтернативой существующим подходам из-за отказа от использования окислительных смесей.&quot;Мы предложили новый способ определения концентрации тяжелых металлов в мясных продуктах, при котором вместо микроволнового излучения металлы извлекаются из мяса под действием ультразвука. При этом продукт находится в экологически безопасных растворителях. Проведенные эксперименты позволили сравнить различные варианты извлечения металлов и доказали, что наш способ позволяет безопасно определять содержание металлов на уровне предельно допустимой концентрации в пищевых продуктах&quot;, – рассказал профессор кафедры аналитической химии СПбГУ Андрей Шишов.Эти безопасные смеси, называемые глубокими эвтектическими растворителями, представляют собой сочетания двух или более компонентов, температура плавления которых существенно ниже температур плавления исходных веществ, благодаря чему их можно использовать при комнатной температуре. Ученые рассказали, что эффективность экстракции предложенным способом составляет 85–95%.На данном этапе ученые университета доказали эффективность применения своей методики на анализе куриного мяса и говяжьей печени. В дальнейшем разработка может быть использована для остальных видов пищевых продуктов.Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.
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россия, санкт-петербургский государственный университет, российский научный фонд, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, общество, здоровье - общество, химия, мясо
Наука, Россия, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский научный фонд, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Общество, Здоровье - Общество, Химия, Мясо

В России создали новый способ определения тяжелых металлов в мясе

© Fotolia / Alexander RathsПроверка куриного мяса в лаборатории
Проверка куриного мяса в лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Fotolia / Alexander Raths
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Способ определения тяжелых металлов в мясе с помощью экологически безопасных растворителей разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Результаты опубликованы в журнале Microchemical Journal.
Как объяснили ученые, тяжелые металлы – это токсичные вещества, например свинец или ртуть, могут накапливаться в организме, вызывая долгосрочные последствия, такие как ослабление иммунитета, анорексия и рак.
Попадают они в организм при употреблении в пищу продуктов с содержанием тяжелых металлов. Рост содержания этих ядов, в частности, в мясе, рыбе, овощах, фруктах, грибах и молочных продуктах – критическая проблема общественного здравоохранения, пояснили исследователи.
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По словам экспертов СПбГУ, в настоящее время тяжелые металлы в пище определяют различными методами, которые требуют разложения пробы с использованием микроволнового излучения и концентрированных кислот. Однако этот процесс требует большого количества времени и расхода энергии. При проведении таких процедур анализа в атмосферу выделяются токсичные для человека и окружающей среды газы, например оксиды азота.
Химики из Санкт-Петербургского государственного университета сообщили, что разработали эффективный вариант поиска тяжелых металлов (меди, кадмия, кобальта, хрома, железа, свинца и цинка) в мясе. Определение содержания металлов производится с помощью растворителей на основе органических соединений, широко используемых в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, например молочной, яблочной, лимонной и винной кислот.
По мнению исследователей, определение концентрации тяжелых металлов в мясных продуктах может стать более экологичной альтернативой существующим подходам из-за отказа от использования окислительных смесей.
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"Мы предложили новый способ определения концентрации тяжелых металлов в мясных продуктах, при котором вместо микроволнового излучения металлы извлекаются из мяса под действием ультразвука. При этом продукт находится в экологически безопасных растворителях. Проведенные эксперименты позволили сравнить различные варианты извлечения металлов и доказали, что наш способ позволяет безопасно определять содержание металлов на уровне предельно допустимой концентрации в пищевых продуктах", – рассказал профессор кафедры аналитической химии СПбГУ Андрей Шишов.

Эти безопасные смеси, называемые глубокими эвтектическими растворителями, представляют собой сочетания двух или более компонентов, температура плавления которых существенно ниже температур плавления исходных веществ, благодаря чему их можно использовать при комнатной температуре. Ученые рассказали, что эффективность экстракции предложенным способом составляет 85–95%.
На данном этапе ученые университета доказали эффективность применения своей методики на анализе куриного мяса и говяжьей печени. В дальнейшем разработка может быть использована для остальных видов пищевых продуктов.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.
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