Эстония несколько месяцев ищет замену ЗРК NASAMS, вывезенному Испанией
Минобороны Эстонии ищет замену вывезенному Испанией в конце года ЗРК NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии уже несколько месяцев не может найти замену зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) NASAMS, который Испания вывезла из страны в декабре, сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) со ссылкой на главу отдела НАТО и Евросоюза в минобороны страны Калле Кирсса.
"В конце прошлого года Испания забрала систему ПВО NASAMS, находившуюся в Эстонии несколько месяцев, и министерство обороны до сих пор ищет ей замену", - говорится в сообщении.
"В больших количествах". Стало известно, как Украина подставила НАТО
16 февраля, 10:03
Как заявил Кирсс, Эстония надеется, что союзники по НАТО согласятся разместить свои системы ПВО в стране. "Восточный фланг НАТО в целом мог бы иметь непрерывную противовоздушную оборону. Эти ротации должны быть регулярными и плановыми. В этом плане мы также общаемся с нашими союзниками. В том числе опять же с испанскими", - заявил он. При этом он отметил, что Эстония на месте NASAMS также хотела бы видеть в будущем систему ПВО Patriot.
В декабре 2023 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что союзники по НАТО до сих пор не предложили Эстонии замену по ротации зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.
Испания в апреле 2023 года направила свои зенитно-ракетные комплексы NASAMS в Эстонию на четыре месяца. Затем срок ротации был продлен до декабря 2023 года. После чего Испания вывезла из Эстонии свои комплексы NASAMS. Целью дислоцированного в Эстонии подразделения NASAMS была охрана авиабазы "Эмари" под Таллином как стратегического объекта.
"Обойдемся без США". Что решили два десятка стран Европы
12 марта, 08:00