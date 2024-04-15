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Эстония несколько месяцев ищет замену ЗРК NASAMS, вывезенному Испанией - РИА Новости, 15.04.2024
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17:38 15.04.2024 (обновлено: 17:40 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/nasams-1940214526.html
Эстония несколько месяцев ищет замену ЗРК NASAMS, вывезенному Испанией
Эстония несколько месяцев ищет замену ЗРК NASAMS, вывезенному Испанией - РИА Новости, 15.04.2024
Эстония несколько месяцев ищет замену ЗРК NASAMS, вывезенному Испанией
Министерство обороны Эстонии уже несколько месяцев не может найти замену зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) NASAMS, который Испания вывезла из страны в декабре,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:38
2024-04-15T17:40
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии уже несколько месяцев не может найти замену зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) NASAMS, который Испания вывезла из страны в декабре, сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) со ссылкой на главу отдела НАТО и Евросоюза в минобороны страны Калле Кирсса. "В конце прошлого года Испания забрала систему ПВО NASAMS, находившуюся в Эстонии несколько месяцев, и министерство обороны до сих пор ищет ей замену", - говорится в сообщении. Как заявил Кирсс, Эстония надеется, что союзники по НАТО согласятся разместить свои системы ПВО в стране. "Восточный фланг НАТО в целом мог бы иметь непрерывную противовоздушную оборону. Эти ротации должны быть регулярными и плановыми. В этом плане мы также общаемся с нашими союзниками. В том числе опять же с испанскими", - заявил он. При этом он отметил, что Эстония на месте NASAMS также хотела бы видеть в будущем систему ПВО Patriot. В декабре 2023 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что союзники по НАТО до сих пор не предложили Эстонии замену по ротации зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. На саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году было принято решение о начале ротации ПВО в странах Балтии, аналогичной миссии НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии, где истребители из разных стран альянса поочередно выполняют миссию по охране неба над Эстонией, Латвией и Литвой. Испания в апреле 2023 года направила свои зенитно-ракетные комплексы NASAMS в Эстонию на четыре месяца. Затем срок ротации был продлен до декабря 2023 года. После чего Испания вывезла из Эстонии свои комплексы NASAMS. Целью дислоцированного в Эстонии подразделения NASAMS была охрана авиабазы "Эмари" под Таллином как стратегического объекта.
https://ria.ru/20240216/nato-1927732372.html
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в мире, эстония, испания, балтия, ханно певкур, нато
В мире, Эстония, Испания, Балтия, Ханно Певкур, НАТО
Эстония несколько месяцев ищет замену ЗРК NASAMS, вывезенному Испанией

Минобороны Эстонии ищет замену вывезенному Испанией в конце года ЗРК NASAMS

CC0 / Ministerie van Defensie / Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
CC0 / Ministerie van Defensie /
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии уже несколько месяцев не может найти замену зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) NASAMS, который Испания вывезла из страны в декабре, сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) со ссылкой на главу отдела НАТО и Евросоюза в минобороны страны Калле Кирсса.
"В конце прошлого года Испания забрала систему ПВО NASAMS, находившуюся в Эстонии несколько месяцев, и министерство обороны до сих пор ищет ей замену", - говорится в сообщении.
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Как заявил Кирсс, Эстония надеется, что союзники по НАТО согласятся разместить свои системы ПВО в стране. "Восточный фланг НАТО в целом мог бы иметь непрерывную противовоздушную оборону. Эти ротации должны быть регулярными и плановыми. В этом плане мы также общаемся с нашими союзниками. В том числе опять же с испанскими", - заявил он. При этом он отметил, что Эстония на месте NASAMS также хотела бы видеть в будущем систему ПВО Patriot.
В декабре 2023 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что союзники по НАТО до сих пор не предложили Эстонии замену по ротации зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.
На саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году было принято решение о начале ротации ПВО в странах Балтии, аналогичной миссии НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии, где истребители из разных стран альянса поочередно выполняют миссию по охране неба над Эстонией, Латвией и Литвой.
Испания в апреле 2023 года направила свои зенитно-ракетные комплексы NASAMS в Эстонию на четыре месяца. Затем срок ротации был продлен до декабря 2023 года. После чего Испания вывезла из Эстонии свои комплексы NASAMS. Целью дислоцированного в Эстонии подразделения NASAMS была охрана авиабазы "Эмари" под Таллином как стратегического объекта.
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В миреЭстонияИспанияБалтияХанно ПевкурНАТО
 
 
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