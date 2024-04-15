https://ria.ru/20240415/nasams-1940214526.html

Эстония несколько месяцев ищет замену ЗРК NASAMS, вывезенному Испанией

Эстония несколько месяцев ищет замену ЗРК NASAMS, вывезенному Испанией - РИА Новости, 15.04.2024

Эстония несколько месяцев ищет замену ЗРК NASAMS, вывезенному Испанией

Министерство обороны Эстонии уже несколько месяцев не может найти замену зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) NASAMS, который Испания вывезла из страны в декабре,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:38

2024-04-15T17:38

2024-04-15T17:40

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии уже несколько месяцев не может найти замену зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) NASAMS, который Испания вывезла из страны в декабре, сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) со ссылкой на главу отдела НАТО и Евросоюза в минобороны страны Калле Кирсса. "В конце прошлого года Испания забрала систему ПВО NASAMS, находившуюся в Эстонии несколько месяцев, и министерство обороны до сих пор ищет ей замену", - говорится в сообщении. Как заявил Кирсс, Эстония надеется, что союзники по НАТО согласятся разместить свои системы ПВО в стране. "Восточный фланг НАТО в целом мог бы иметь непрерывную противовоздушную оборону. Эти ротации должны быть регулярными и плановыми. В этом плане мы также общаемся с нашими союзниками. В том числе опять же с испанскими", - заявил он. При этом он отметил, что Эстония на месте NASAMS также хотела бы видеть в будущем систему ПВО Patriot. В декабре 2023 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что союзники по НАТО до сих пор не предложили Эстонии замену по ротации зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. На саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году было принято решение о начале ротации ПВО в странах Балтии, аналогичной миссии НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии, где истребители из разных стран альянса поочередно выполняют миссию по охране неба над Эстонией, Латвией и Литвой. Испания в апреле 2023 года направила свои зенитно-ракетные комплексы NASAMS в Эстонию на четыре месяца. Затем срок ротации был продлен до декабря 2023 года. После чего Испания вывезла из Эстонии свои комплексы NASAMS. Целью дислоцированного в Эстонии подразделения NASAMS была охрана авиабазы "Эмари" под Таллином как стратегического объекта.

https://ria.ru/20240216/nato-1927732372.html

https://ria.ru/20240312/pvo-1932343364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эстония, испания, балтия, ханно певкур, нато