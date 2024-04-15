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В Самаре подростка задержали по делу о нападении на девочку-инвалида - РИА Новости, 15.04.2024
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21:26 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/napadenie-1940263560.html
В Самаре подростка задержали по делу о нападении на девочку-инвалида
В Самаре подростка задержали по делу о нападении на девочку-инвалида - РИА Новости, 15.04.2024
В Самаре подростка задержали по делу о нападении на девочку-инвалида
Следователи задержали 16-летнего жителя Самары по подозрению в нападении на 17-летнюю девочку-инвалида на остановке общественного транспорта, сообщило... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T21:26
2024-04-15T21:26
происшествия
россия
самара
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Следователи задержали 16-летнего жителя Самары по подозрению в нападении на 17-летнюю девочку-инвалида на остановке общественного транспорта, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По информации, опубликованной СМИ, в отношении 16-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 25 марта 2024 года подозреваемый, находясь около остановки общественного транспорта, расположенной в Советском районе Самары, применил насилие в отношении 17-летней девушки, являющейся инвалидом. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Информационный центр СК РФ в Telegram-канале уточняет, что уголовное дело возбуждено после появления публикаций о групповом нападении подростков на девочку. "В сети Интернет сообщается о том, что в марте текущего года в Самарской области группа подростков напала на девочку-инвалида и совершила в отношении нее различные противоправные действия. Полученные пострадавшей травмы повлекли у нее частичную утрату слуха. После обращения родителей несовершеннолетней в правоохранительные органы нападавшие стали угрожать членам семьи... Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Ивановича Колбасина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", - отмечается в сообщении.
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происшествия, россия, самара, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре подростка задержали по делу о нападении на девочку-инвалида

В Самаре 16-летнего подростка задержали по делу о нападении на девочку-инвалида

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Следователи задержали 16-летнего жителя Самары по подозрению в нападении на 17-летнюю девочку-инвалида на остановке общественного транспорта, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"По информации, опубликованной СМИ, в отношении 16-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 25 марта 2024 года подозреваемый, находясь около остановки общественного транспорта, расположенной в Советском районе Самары, применил насилие в отношении 17-летней девушки, являющейся инвалидом. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Информационный центр СК РФ в Telegram-канале уточняет, что уголовное дело возбуждено после появления публикаций о групповом нападении подростков на девочку.
"В сети Интернет сообщается о том, что в марте текущего года в Самарской области группа подростков напала на девочку-инвалида и совершила в отношении нее различные противоправные действия. Полученные пострадавшей травмы повлекли у нее частичную утрату слуха. После обращения родителей несовершеннолетней в правоохранительные органы нападавшие стали угрожать членам семьи... Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Ивановича Колбасина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияРоссияСамараСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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