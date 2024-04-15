https://ria.ru/20240415/naemniki-1940131284.html
Россия била и будет бить по иностранным наемникам, заявили в Госдуме
Россия била и будет бить по иностранным наемникам, заявили в Госдуме - РИА Новости, 15.04.2024
Россия била и будет бить по иностранным наемникам, заявили в Госдуме
Россия била и будет бить по иностранным наемникам, ни один француз, прибывший воевать на Донбасс, не должен чувствовать себя в безопасности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:14
2024-04-15T13:14
2024-04-15T13:17
специальная военная операция на украине
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алексей журавлев
сергей лебедев
эммануэль макрон
безопасность
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия била и будет бить по иностранным наемникам, ни один француз, прибывший воевать на Донбасс, не должен чувствовать себя в безопасности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил РИА Новости, что российские войска ударили по расположению французских наемников в подконтрольном Украине Славянске. "Били и бить будем", - заявил Журавлев, отметив, что ни один французский наемник, "что прибыл на Донбасс с бравым желанием "резать русню" не должен чувствовать себя в безопасности". "Для нас иностранные наемники - приоритетная цель, и задуматься об этом должны не только боевики французского иностранного легиона, которых уже отправляют воевать за киевский режим, но и власти Франции, которые вскоре обратно будут в массовом порядке получать тела погибших", - добавил он. Депутат отметил, что это вряд ли добавит популярности президенту Франции Эммануэлю Макрону, который, "изображая из себя Наполеона, совершенно забывает о судьбе этого французского императора, который и корону свою потерял в российских степях, отступая в 1812 из-под Москвы".
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936775782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, украина, славянск, алексей журавлев , сергей лебедев, эммануэль макрон, безопасность, россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Франция, Украина, Славянск, Алексей Журавлев , Сергей Лебедев, Эммануэль Макрон, Безопасность, Россия, Госдума РФ
Россия била и будет бить по иностранным наемникам, заявили в Госдуме
Журавлев: ни один французский наемник не должен чувствовать себя в безопасности