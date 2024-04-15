Рейтинг@Mail.ru
В ГД назвали французских наемников приоритетной целью российских военных - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 15.04.2024 (обновлено: 11:41 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/naemniki-1940072762.html
В ГД назвали французских наемников приоритетной целью российских военных
В ГД назвали французских наемников приоритетной целью российских военных - РИА Новости, 15.04.2024
В ГД назвали французских наемников приоритетной целью российских военных
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал французских наемников на Украине приоритетной и законной целью российских военных. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:20
2024-04-15T11:41
михаил шеремет
эммануэль макрон
сергей лебедев
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408853_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_d98054cfe39e5447ee113b2ab0b1cb9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал французских наемников на Украине приоритетной и законной целью российских военных. Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил РИА Новости, что российские войска ударили по расположению французских наемников в подконтрольном Украине Славянске. "Французские наемники являются законной и приоритетной целью для наших военных. Если президент Франции Эммануэль Макрон задумал заместить колоссальные потери украинских боевиков французскими военными, то в конечном итоге сам упадёт в яму, которую так усиленно старается вырыть для России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, французскому народу пора дать оценку безрассудной политике Макрона.
https://ria.ru/20240208/naemniki-1926064045.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408853_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2b76bf7bb9206c85d4a04f25ca8332e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил шеремет, эммануэль макрон, сергей лебедев, безопасность
Михаил Шеремет, Эммануэль Макрон, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В ГД назвали французских наемников приоритетной целью российских военных

Депутат Шеремет назвал наемников из Франции законной целью российских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал французских наемников на Украине приоритетной и законной целью российских военных.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил РИА Новости, что российские войска ударили по расположению французских наемников в подконтрольном Украине Славянске.
«
"Французские наемники являются законной и приоритетной целью для наших военных. Если президент Франции Эммануэль Макрон задумал заместить колоссальные потери украинских боевиков французскими военными, то в конечном итоге сам упадёт в яму, которую так усиленно старается вырыть для России", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, французскому народу пора дать оценку безрассудной политике Макрона.
Париж - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Посол во Франции назвал объяснения Парижа о наемниках на Украине смешными
8 февраля, 05:49
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил ШереметЭммануэль МакронСергей ЛебедевБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала