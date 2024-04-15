https://ria.ru/20240415/naemniki-1940072762.html

В ГД назвали французских наемников приоритетной целью российских военных

В ГД назвали французских наемников приоритетной целью российских военных - РИА Новости, 15.04.2024

В ГД назвали французских наемников приоритетной целью российских военных

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал французских наемников на Украине приоритетной и законной целью российских военных. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:20

2024-04-15T10:20

2024-04-15T11:41

михаил шеремет

эммануэль макрон

сергей лебедев

специальная военная операция на украине

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал французских наемников на Украине приоритетной и законной целью российских военных. Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил РИА Новости, что российские войска ударили по расположению французских наемников в подконтрольном Украине Славянске. "Французские наемники являются законной и приоритетной целью для наших военных. Если президент Франции Эммануэль Макрон задумал заместить колоссальные потери украинских боевиков французскими военными, то в конечном итоге сам упадёт в яму, которую так усиленно старается вырыть для России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, французскому народу пора дать оценку безрассудной политике Макрона.

https://ria.ru/20240208/naemniki-1926064045.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

михаил шеремет, эммануэль макрон, сергей лебедев, безопасность