https://ria.ru/20240415/naemniki-1940072762.html
В ГД назвали французских наемников приоритетной целью российских военных
В ГД назвали французских наемников приоритетной целью российских военных - РИА Новости, 15.04.2024
В ГД назвали французских наемников приоритетной целью российских военных
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал французских наемников на Украине приоритетной и законной целью российских военных. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:20
2024-04-15T10:20
2024-04-15T11:41
михаил шеремет
эммануэль макрон
сергей лебедев
специальная военная операция на украине
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал французских наемников на Украине приоритетной и законной целью российских военных. Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил РИА Новости, что российские войска ударили по расположению французских наемников в подконтрольном Украине Славянске. "Французские наемники являются законной и приоритетной целью для наших военных. Если президент Франции Эммануэль Макрон задумал заместить колоссальные потери украинских боевиков французскими военными, то в конечном итоге сам упадёт в яму, которую так усиленно старается вырыть для России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, французскому народу пора дать оценку безрассудной политике Макрона.
https://ria.ru/20240208/naemniki-1926064045.html
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шеремет, эммануэль макрон, сергей лебедев, безопасность
Михаил Шеремет, Эммануэль Макрон, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В ГД назвали французских наемников приоритетной целью российских военных
Депутат Шеремет назвал наемников из Франции законной целью российских военных