ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, сообщили в подполье
Лебедев: ВС РФ ударили по расположению французских наемников в Славянске
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в подконтрольном ВСУ Славянске, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"По сообщениям от наших товарищей, прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам", — отметил собеседник агентства.
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В понедельник сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что ВСУ передали новую партию французских гаубиц CAESAR, предназначенных для обстрелов Запорожской области.
Позднее Лебедев уточнил, что удар пришелся рядом с расположением ВСУ, которое противник организовал в музыкальной школе. Есть раненые французские наемники, их, скорее всего, увезли в Павлоград на машинах скорой.
В середине января российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французы. По данным Минобороны, тогда армии удалось ликвидировать более 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в Харькове "грубой манипуляцией русских".