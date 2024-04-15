https://ria.ru/20240415/naemniki-1940055559.html

ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, сообщили в подполье

ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, сообщили в подполье - РИА Новости, 15.04.2024

ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, сообщили в подполье

Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в подконтрольном ВСУ Славянске, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:30

2024-04-15T08:30

2024-04-15T12:36

безопасность

специальная военная операция на украине

славянск

россия

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в подконтрольном ВСУ Славянске, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."По сообщениям от наших товарищей, прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам", — отметил собеседник агентства.Позднее Лебедев уточнил, что удар пришелся рядом с расположением ВСУ, которое противник организовал в музыкальной школе. Есть раненые французские наемники, их, скорее всего, увезли в Павлоград на машинах скорой.В середине января российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французы. По данным Минобороны, тогда армии удалось ликвидировать более 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в Харькове "грубой манипуляцией русских".

https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

https://ria.ru/20240228/vsu-1929948140.html

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936775782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, славянск, россия, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьков, мид франции‎