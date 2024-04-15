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ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, сообщили в подполье - РИА Новости, 15.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:30 15.04.2024 (обновлено: 12:36 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/naemniki-1940055559.html
ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, сообщили в подполье
ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, сообщили в подполье - РИА Новости, 15.04.2024
ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, сообщили в подполье
Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в подконтрольном ВСУ Славянске, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:30
2024-04-15T12:36
безопасность
специальная военная операция на украине
славянск
россия
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в подконтрольном ВСУ Славянске, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."По сообщениям от наших товарищей, прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам", — отметил собеседник агентства.Позднее Лебедев уточнил, что удар пришелся рядом с расположением ВСУ, которое противник организовал в музыкальной школе. Есть раненые французские наемники, их, скорее всего, увезли в Павлоград на машинах скорой.В середине января российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французы. По данным Минобороны, тогда армии удалось ликвидировать более 60 боевиков.МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в Харькове "грубой манипуляцией русских".
https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html
https://ria.ru/20240228/vsu-1929948140.html
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936775782.html
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безопасность, славянск, россия, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьков, мид франции‎
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Славянск, Россия, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьков, МИД Франции‎
ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, сообщили в подполье

Лебедев: ВС РФ ударили по расположению французских наемников в Славянске

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в подконтрольном ВСУ Славянске, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"По сообщениям от наших товарищей, прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам", — отметил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ
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В понедельник сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что ВСУ передали новую партию французских гаубиц CAESAR, предназначенных для обстрелов Запорожской области.

Позднее Лебедев уточнил, что удар пришелся рядом с расположением ВСУ, которое противник организовал в музыкальной школе. Есть раненые французские наемники, их, скорее всего, увезли в Павлоград на машинах скорой.
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В середине января российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французы. По данным Минобороны, тогда армии удалось ликвидировать более 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в Харькове "грубой манипуляцией русских".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСлавянскРоссияУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковМИД Франции‎
 
 
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