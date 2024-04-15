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Мост в микрорайоне Малое Чаусово в Кургане с каждым часом уходит под воду

Мост в микрорайоне Малое Чаусово в Кургане с каждым часом уходит под воду - РИА Новости, 15.04.2024

Мост в микрорайоне Малое Чаусово в Кургане с каждым часом уходит под воду

Мост в микрорайоне Малое Чаусово в Кургане с каждым часом всё больше уходит под воду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:31

2024-04-15T13:31

2024-04-15T13:31

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наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 15 апр – РИА Новости. Мост в микрорайоне Малое Чаусово в Кургане с каждым часом всё больше уходит под воду, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник мэрия информировала, что вода перешла через мост в районе Малое Чаусово в Кургане, и призвала людей к эвакуации. По словам местных жителей, "малочаусовский" мост соединяет два микрорайона – Глинки и Малое Чаусово, однако они не отрезаны друг от друга, к ним есть ещё две объездные дороги: через шоссе имени Тюнина (входит в зону затопления) и через трассу М-5 (её, уверяют курганцы, не затопит). "Вода заметно подходит, мы приехали для эвакуации людей в восемь утра сюда, она только подступила на мост, а сейчас он уже полностью скрыт", – сказала агентству представитель горадминистрации и жительница микрорайона Глинки Оксана Сахарова. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в 5 муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.

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происшествия, курган, курганская область, наводнения в россии — 2024