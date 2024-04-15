https://ria.ru/20240415/moskva-1940167849.html
Деревья падают в Москве из-за сильного ветра, он сохранится до конца дня
Деревья падают в Москве из-за сильного ветра, он сохранится до конца дня - РИА Новости, 15.04.2024
Деревья падают в Москве из-за сильного ветра, он сохранится до конца дня
Сильный ветер в Москве сохранится до конца дня, фиксируются случаи падения деревьев, сообщил в своем Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:21
2024-04-15T15:21
2024-04-15T15:21
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сильный ветер в Москве сохранится до конца дня, фиксируются случаи падения деревьев, сообщил в своем Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства. "Сильный ветер сохранится до конца дня. Фиксируются случаи падения деревьев", - говорится в сообщении. Горожан попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сильный ветер в Москве сохранится до конца дня, фиксируются случаи падения деревьев, сообщил в своем Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства.
"Сильный ветер сохранится до конца дня. Фиксируются случаи падения деревьев", - говорится в сообщении.
Горожан попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.