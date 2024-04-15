https://ria.ru/20240415/moskva-1940167849.html

Деревья падают в Москве из-за сильного ветра, он сохранится до конца дня

Деревья падают в Москве из-за сильного ветра, он сохранится до конца дня - РИА Новости, 15.04.2024

Деревья падают в Москве из-за сильного ветра, он сохранится до конца дня

Сильный ветер в Москве сохранится до конца дня, фиксируются случаи падения деревьев, сообщил в своем Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:21

2024-04-15T15:21

2024-04-15T15:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сильный ветер в Москве сохранится до конца дня, фиксируются случаи падения деревьев, сообщил в своем Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства. "Сильный ветер сохранится до конца дня. Фиксируются случаи падения деревьев", - говорится в сообщении. Горожан попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240415/fonari-1940116930.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва