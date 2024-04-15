https://ria.ru/20240415/moldavia-1940222374.html

В Молдавии призвали Кишинев и Тирасполь возобновить переговорный процесс

В Молдавии призвали Кишинев и Тирасполь возобновить переговорный процесс - РИА Новости, 15.04.2024

В Молдавии призвали Кишинев и Тирасполь возобновить переговорный процесс

Кишинев и Тирасполь должны возобновить процесс переговоров, чтобы вместе найти "формулу мира", считает оппозиционный молдавский депутат парламента Василий Боля. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:21

2024-04-15T18:21

2024-04-15T18:21

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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Кишинев и Тирасполь должны возобновить процесс переговоров, чтобы вместе найти "формулу мира", считает оппозиционный молдавский депутат парламента Василий Боля. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в начале апреля заявил, что переговоры с Тирасполем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных решений, фактически выйдя из переговорного формата "1+1". "Кишинев должен возобновить переговорный процесс с Тирасполем. Решение приднестровского конфликта нельзя найти в Москве, Вашингтоне, Киеве, Вене или в других столицах. Эти взаимоотношения (между Кишиневом и Тирасполем - ред.). должны решаться исключительно политическим путем. "Формулу мира" нужно искать внутри нашей страны", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, стороны должны сесть за стол переговоров и провести серьезный разговор, чтобы понять, как двигаться дальше. "На левом берегу Днестра живут наши граждане - 250 тысяч наших граждан, у которых есть молдавские паспорта. Да, у них есть еще и украинские, и российские паспорта - жизнь заставила. Им нужно иметь несколько документов. Жизнь заставляет так поступать, но это не отменяет того, что это наши граждане", - добавил депутат. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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в мире, кишинев, тирасполь, молдавия, василий боля, обсе