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Российские военные уничтожили командный пункт батальона нацгвардии Украины - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 15.04.2024 (обновлено: 14:19 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/mo-1940151961.html
Российские военные уничтожили командный пункт батальона нацгвардии Украины
Российские военные уничтожили командный пункт батальона нацгвардии Украины - РИА Новости, 15.04.2024
Российские военные уничтожили командный пункт батальона нацгвардии Украины
Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:17
2024-04-15T14:19
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. "Уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили командный пункт батальона нацгвардии Украины

МО: ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт 13 бригады нацгвардии Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке.
"Уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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