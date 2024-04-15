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Российские военные уничтожили командный пункт батальона нацгвардии Украины
Российские военные уничтожили командный пункт батальона нацгвардии Украины - РИА Новости, 15.04.2024
Российские военные уничтожили командный пункт батальона нацгвардии Украины
Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:17
2024-04-15T14:17
2024-04-15T14:19
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. "Уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские военные уничтожили командный пункт батальона нацгвардии Украины
МО: ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт 13 бригады нацгвардии Украины