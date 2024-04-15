https://ria.ru/20240415/mishustin-1940172192.html
Мишустин отметил уровень кооперации России и Белоруссии
Мишустин отметил уровень кооперации России и Белоруссии - РИА Новости, 15.04.2024
Мишустин отметил уровень кооперации России и Белоруссии
Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко в Москве отметил беспрецедентный уровень кооперации двух стран в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:16
2024-04-15T15:16
2024-04-15T16:42
космос - риа наука
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михаил мишустин
роман головченко
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко в Москве отметил беспрецедентный уровень кооперации двух стран в области высоких технологий и науки, это подтверждают совместные достижения в сфере космоса. "Эти достижения символизируют такой, я бы сказал, беспрецедентный уровень кооперации России и Белоруссии в области высоких технологий, науки. И наряду с пилотируемыми полетами мы активно занимаемся и космическими исследованиями, совместно внедряем их в разные отрасли экономики в интересах граждан наших государств и в интересах Союзного государства", - заявил Мишустин на переговорах в понедельник.
https://ria.ru/20240412/sozdanie-1939682486.html
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космос - риа наука, россия, москва, белоруссия, михаил мишустин, роман головченко
Космос - РИА Наука, Россия, Москва, Белоруссия, Михаил Мишустин, Роман Головченко
Мишустин отметил уровень кооперации России и Белоруссии
Мишустин назвал уровень кооперации России и Белоруссии беспрецедентным