https://ria.ru/20240415/mishustin-1940172192.html

Мишустин отметил уровень кооперации России и Белоруссии

Мишустин отметил уровень кооперации России и Белоруссии - РИА Новости, 15.04.2024

Мишустин отметил уровень кооперации России и Белоруссии

Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко в Москве отметил беспрецедентный уровень кооперации двух стран в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:16

2024-04-15T15:16

2024-04-15T16:42

космос - риа наука

россия

москва

белоруссия

михаил мишустин

роман головченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940197218_0:185:3116:1938_1920x0_80_0_0_d1065c3c292788c2ce79988b753e1b65.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко в Москве отметил беспрецедентный уровень кооперации двух стран в области высоких технологий и науки, это подтверждают совместные достижения в сфере космоса. "Эти достижения символизируют такой, я бы сказал, беспрецедентный уровень кооперации России и Белоруссии в области высоких технологий, науки. И наряду с пилотируемыми полетами мы активно занимаемся и космическими исследованиями, совместно внедряем их в разные отрасли экономики в интересах граждан наших государств и в интересах Союзного государства", - заявил Мишустин на переговорах в понедельник.

https://ria.ru/20240412/sozdanie-1939682486.html

россия

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, москва, белоруссия, михаил мишустин, роман головченко