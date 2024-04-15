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Мишустин отметил уровень кооперации России и Белоруссии - РИА Новости, 15.04.2024
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15:16 15.04.2024 (обновлено: 16:42 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/mishustin-1940172192.html
Мишустин отметил уровень кооперации России и Белоруссии
Мишустин отметил уровень кооперации России и Белоруссии - РИА Новости, 15.04.2024
Мишустин отметил уровень кооперации России и Белоруссии
Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко в Москве отметил беспрецедентный уровень кооперации двух стран в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:16
2024-04-15T16:42
космос - риа наука
россия
москва
белоруссия
михаил мишустин
роман головченко
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко в Москве отметил беспрецедентный уровень кооперации двух стран в области высоких технологий и науки, это подтверждают совместные достижения в сфере космоса. "Эти достижения символизируют такой, я бы сказал, беспрецедентный уровень кооперации России и Белоруссии в области высоких технологий, науки. И наряду с пилотируемыми полетами мы активно занимаемся и космическими исследованиями, совместно внедряем их в разные отрасли экономики в интересах граждан наших государств и в интересах Союзного государства", - заявил Мишустин на переговорах в понедельник.
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космос - риа наука, россия, москва, белоруссия, михаил мишустин, роман головченко
Космос - РИА Наука, Россия, Москва, Белоруссия, Михаил Мишустин, Роман Головченко
Мишустин отметил уровень кооперации России и Белоруссии

Мишустин назвал уровень кооперации России и Белоруссии беспрецедентным

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время российско-белорусских переговоров в Москве. 15 апреля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время российско-белорусских переговоров в Москве. 15 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время российско-белорусских переговоров в Москве. 15 апреля 2024
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко в Москве отметил беспрецедентный уровень кооперации двух стран в области высоких технологий и науки, это подтверждают совместные достижения в сфере космоса.
«
"Эти достижения символизируют такой, я бы сказал, беспрецедентный уровень кооперации России и Белоруссии в области высоких технологий, науки. И наряду с пилотируемыми полетами мы активно занимаемся и космическими исследованиями, совместно внедряем их в разные отрасли экономики в интересах граждан наших государств и в интересах Союзного государства", - заявил Мишустин на переговорах в понедельник.
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Космос - РИА НаукаРоссияМоскваБелоруссияМихаил МишустинРоман Головченко
 
 
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