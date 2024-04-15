https://ria.ru/20240415/mironov-1940168978.html

В Госдуме считают, что Боррель и руководство ЕС должны уйти в отставку

В Госдуме считают, что Боррель и руководство ЕС должны уйти в отставку - РИА Новости, 15.04.2024

В Госдуме считают, что Боррель и руководство ЕС должны уйти в отставку

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель и руководство Евросоюза должны уйти в отставку, считает лидер партии "Справедливая Россия – За правду"... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:03

2024-04-15T15:03

2024-04-15T15:03

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жозеп боррель

сергей миронов

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госдума рф

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель и руководство Евросоюза должны уйти в отставку, считает лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. "Боррель и нынешнее руководство Евросоюза отказываются признавать, что Европа – наш общий дом и решать в нем вопросы безопасности без России нельзя. Поэтому они должны уйти в отставку. Россия будет выстраивать диалог с теми, кто реально топит за европейские, а не американские интересы", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Депутат считает, что руководители ЕС, включая Борреля, профнепригодны, "так как пытаются решать проблемы Европы без РФ". Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что принципиально разная реакция Евросоюза на конфликт вокруг Украины и войну в секторе Газа "дорого обошлась" ЕС в отношениях с арабскими странами, Африкой, другими регионами незападного мира. Он изложил свои пессимистичные мысли на сайте европейской внешнеполитической службы в личном блоге, в котором фактически подводит итог своей деятельности на посту главного европейского дипломата в преддверии европейских выборов и формирования нового состава руководства евроинститутов.

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

https://ria.ru/20240415/evrosoyuz-1940051401.html

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европа, россия, украина, жозеп боррель, сергей миронов, евросоюз, госдума рф