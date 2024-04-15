https://ria.ru/20240415/makhinya-1940087695.html
В Томске разберут дорогу, чтобы разлившаяся Томь не била в дамбу моста
В Томске разберут дорогу, чтобы разлившаяся Томь не била в дамбу моста - РИА Новости, 15.04.2024
В Томске разберут дорогу, чтобы разлившаяся Томь не била в дамбу моста
Размытую вышедшей из берегов рекой Томь дорогу к озеру-старице Сенная Курья в Томске частично разберут, чтобы поток воды не бил в дамбу, ограждающую опору... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:03
2024-04-15T11:03
2024-04-15T11:03
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томск
томский район
томская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 15 апр - РИА Новости. Размытую вышедшей из берегов рекой Томь дорогу к озеру-старице Сенная Курья в Томске частично разберут, чтобы поток воды не бил в дамбу, ограждающую опору Коммунального моста, сообщил в понедельник мэр Томска Дмитрий Махиня в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что к понедельнику воды из разлившейся Томи разрушили участок дороги к Сенной Курье у Коммунального моста через реку в Томске и, из-за крутого перегиба, продолжают размывать земляную дамбу, входящую в конструкции укреплений моста. "Ситуация на Коммунальном мосту в настоящее время складывается непростая. Частично водой разрушена ограждающая дамба. Тем не менее, в настоящий момент структура моста и его работоспособность не пострадала. Приняли решение о том, что необходимо частично разобрать дорогу на Сенную Курью, чтобы снизить напор воды под Коммунальный мост. Совместно со всеми службами контролируем, работа идет", - сказал градоначальник. Специалисты, по его словам, заверяют, что бетонная основа конструкции самого моста глубоко под землей и в безопасности. Однако, чтобы снизить нагрузку и перенаправить поток воды, было принято решение убрать участок дороги вдоль Курьи. Сейчас он создает перемычку и направляет поток воды на насыпь. "Тяжелая техника для этого уже выехала, вот-вот начнутся работы. После завершения паводка дорогу восстановят", - отметил он. Мэр также попросил горожан не ходить на дамбу в погоне за эффектными кадрами. Кроме того возле моста уже образовалась стихийная автостоянка, из-за которой снижается скорость движения потока машин и образуются пробки. "Обратились за помощью к полиции и ГИБДД", - добавил градоначальник. "В связи с осложнением паводковой ситуации, увеличением количества затопленных территорий в Томске и Томском районе оперативным штабом регионального УМВД принято решение привлечь дополнительные наряды. Основной задачей полицейских остается охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан", - сообщили, в свою очередь, в УМВД по Томской области.
https://ria.ru/20240415/pavodki-1940057894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, томск, томский район, томская область, происшествия, наводнения в россии — 2024
ЖКХ, Томск, Томский район, Томская область, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Томске разберут дорогу, чтобы разлившаяся Томь не била в дамбу моста
Мэр Томска Махиня: дорогу к озеру-старице Сенная Курья частично разберут
НОВОСИБИРСК, 15 апр - РИА Новости.
Размытую вышедшей из берегов рекой Томь дорогу к озеру-старице Сенная Курья в Томске частично разберут, чтобы поток воды не бил в дамбу, ограждающую опору Коммунального моста, сообщил в понедельник мэр Томска Дмитрий Махиня в Telegram-канале
.
Ранее сообщалось, что к понедельнику воды из разлившейся Томи разрушили участок дороги к Сенной Курье у Коммунального моста через реку в Томске и, из-за крутого перегиба, продолжают размывать земляную дамбу, входящую в конструкции укреплений моста.
"Ситуация на Коммунальном мосту в настоящее время складывается непростая. Частично водой разрушена ограждающая дамба. Тем не менее, в настоящий момент структура моста и его работоспособность не пострадала. Приняли решение о том, что необходимо частично разобрать дорогу на Сенную Курью, чтобы снизить напор воды под Коммунальный мост. Совместно со всеми службами контролируем, работа идет", - сказал градоначальник.
Специалисты, по его словам, заверяют, что бетонная основа конструкции самого моста глубоко под землей и в безопасности. Однако, чтобы снизить нагрузку и перенаправить поток воды, было принято решение убрать участок дороги вдоль Курьи. Сейчас он создает перемычку и направляет поток воды на насыпь.
"Тяжелая техника для этого уже выехала, вот-вот начнутся работы. После завершения паводка дорогу восстановят", - отметил он.
Мэр также попросил горожан не ходить на дамбу в погоне за эффектными кадрами. Кроме того возле моста уже образовалась стихийная автостоянка, из-за которой снижается скорость движения потока машин и образуются пробки. "Обратились за помощью к полиции и ГИБДД", - добавил градоначальник.
"В связи с осложнением паводковой ситуации, увеличением количества затопленных территорий в Томске и Томском районе
оперативным штабом регионального УМВД принято решение привлечь дополнительные наряды. Основной задачей полицейских остается охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан", - сообщили, в свою очередь, в УМВД по Томской области
.