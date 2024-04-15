https://ria.ru/20240415/makhinya-1940087695.html

В Томске разберут дорогу, чтобы разлившаяся Томь не била в дамбу моста

В Томске разберут дорогу, чтобы разлившаяся Томь не била в дамбу моста - РИА Новости, 15.04.2024

В Томске разберут дорогу, чтобы разлившаяся Томь не била в дамбу моста

Размытую вышедшей из берегов рекой Томь дорогу к озеру-старице Сенная Курья в Томске частично разберут, чтобы поток воды не бил в дамбу, ограждающую опору... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T11:03

2024-04-15T11:03

2024-04-15T11:03

жкх

томск

томский район

томская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

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НОВОСИБИРСК, 15 апр - РИА Новости. Размытую вышедшей из берегов рекой Томь дорогу к озеру-старице Сенная Курья в Томске частично разберут, чтобы поток воды не бил в дамбу, ограждающую опору Коммунального моста, сообщил в понедельник мэр Томска Дмитрий Махиня в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что к понедельнику воды из разлившейся Томи разрушили участок дороги к Сенной Курье у Коммунального моста через реку в Томске и, из-за крутого перегиба, продолжают размывать земляную дамбу, входящую в конструкции укреплений моста. "Ситуация на Коммунальном мосту в настоящее время складывается непростая. Частично водой разрушена ограждающая дамба. Тем не менее, в настоящий момент структура моста и его работоспособность не пострадала. Приняли решение о том, что необходимо частично разобрать дорогу на Сенную Курью, чтобы снизить напор воды под Коммунальный мост. Совместно со всеми службами контролируем, работа идет", - сказал градоначальник. Специалисты, по его словам, заверяют, что бетонная основа конструкции самого моста глубоко под землей и в безопасности. Однако, чтобы снизить нагрузку и перенаправить поток воды, было принято решение убрать участок дороги вдоль Курьи. Сейчас он создает перемычку и направляет поток воды на насыпь. "Тяжелая техника для этого уже выехала, вот-вот начнутся работы. После завершения паводка дорогу восстановят", - отметил он. Мэр также попросил горожан не ходить на дамбу в погоне за эффектными кадрами. Кроме того возле моста уже образовалась стихийная автостоянка, из-за которой снижается скорость движения потока машин и образуются пробки. "Обратились за помощью к полиции и ГИБДД", - добавил градоначальник. "В связи с осложнением паводковой ситуации, увеличением количества затопленных территорий в Томске и Томском районе оперативным штабом регионального УМВД принято решение привлечь дополнительные наряды. Основной задачей полицейских остается охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан", - сообщили, в свою очередь, в УМВД по Томской области.

https://ria.ru/20240415/pavodki-1940057894.html

https://ria.ru/20240415/navodnenie-1940044930.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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томский район

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, томск, томский район, томская область, происшествия, наводнения в россии — 2024