https://ria.ru/20240415/lipetsk-1940193074.html

Губернатор Артамонов дал месяц на решение дорожных проблем в Липецке

Губернатор Артамонов дал месяц на решение дорожных проблем в Липецке - РИА Новости, 15.04.2024

Губернатор Артамонов дал месяц на решение дорожных проблем в Липецке

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил руководству областного центра в оперативном порядке представить предложения по устранению недостатков,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:26

2024-04-15T16:26

2024-04-15T16:26

липецкая область

липецк

игорь артамонов

нацпроект "безопасные качественные дороги"

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ЛИПЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил руководству областного центра в оперативном порядке представить предложения по устранению недостатков, выявленных им в ходе рейда по автодорогам города, отремонтированным в 2020-2023 годах и находящимся на гарантии, сообщили в пресс-службе правительства региона. В ходе осмотра дорог Липецка, Артамонов отметил, что на большинстве участков невооруженным глазом видны стыковочные швы, создающие дискомфорт для автомобилистов. По мнению главы региона, необходимо не только устранить дефекты, но и пересмотреть технологию, чтобы избежать такой же ошибки в ходе ремонтов, которые ведутся в настоящее время. Дороги на некоторых улицах, по мнению главы региона, находятся в очень плохом состоянии, хотя сделаны в 2020 году и с тех пор ежегодно требуют ремонта. "Подрядчики, которые не исполняют свои обязательства надлежащим образом, не должны больше выполнять никаких работ в нашем регионе. Действовать нужно жестко", – отметил Артамонов, слова которого приводит пресс-служба. Он также обратил внимание ответственных чиновников на неухоженные островки, разделяющие полосы движения, и кольцевые развязки. Не украшают улицы Липецка и старые металлические ограждения. В некоторых местах обновления требуют остановочные павильоны и дорожная разметка. Неприглядно смотрятся территории у автосервисов и крупных предприятий. "Бизнес должен проявить ответственность и приложить усилия по наведению порядка, чтобы и их клиенты были довольны, и город выглядел хорошо", – подчеркнул губернатор. Как сообщили в пресс-службе, на работу над ошибками Артамонов дал месяц. В мае власти областного центра должны принять конкретные решения и представить губернатору план действий по устранению выявленных недоработок.

https://ria.ru/20240411/eksport-1939352002.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов, нацпроект "безопасные качественные дороги"