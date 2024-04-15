https://ria.ru/20240415/lipetsk-1940193074.html
Губернатор Артамонов дал месяц на решение дорожных проблем в Липецке
Губернатор Артамонов дал месяц на решение дорожных проблем в Липецке - РИА Новости, 15.04.2024
Губернатор Артамонов дал месяц на решение дорожных проблем в Липецке
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил руководству областного центра в оперативном порядке представить предложения по устранению недостатков,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:26
2024-04-15T16:26
2024-04-15T16:26
липецкая область
липецк
игорь артамонов
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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ЛИПЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил руководству областного центра в оперативном порядке представить предложения по устранению недостатков, выявленных им в ходе рейда по автодорогам города, отремонтированным в 2020-2023 годах и находящимся на гарантии, сообщили в пресс-службе правительства региона. В ходе осмотра дорог Липецка, Артамонов отметил, что на большинстве участков невооруженным глазом видны стыковочные швы, создающие дискомфорт для автомобилистов. По мнению главы региона, необходимо не только устранить дефекты, но и пересмотреть технологию, чтобы избежать такой же ошибки в ходе ремонтов, которые ведутся в настоящее время. Дороги на некоторых улицах, по мнению главы региона, находятся в очень плохом состоянии, хотя сделаны в 2020 году и с тех пор ежегодно требуют ремонта. "Подрядчики, которые не исполняют свои обязательства надлежащим образом, не должны больше выполнять никаких работ в нашем регионе. Действовать нужно жестко", – отметил Артамонов, слова которого приводит пресс-служба. Он также обратил внимание ответственных чиновников на неухоженные островки, разделяющие полосы движения, и кольцевые развязки. Не украшают улицы Липецка и старые металлические ограждения. В некоторых местах обновления требуют остановочные павильоны и дорожная разметка. Неприглядно смотрятся территории у автосервисов и крупных предприятий. "Бизнес должен проявить ответственность и приложить усилия по наведению порядка, чтобы и их клиенты были довольны, и город выглядел хорошо", – подчеркнул губернатор. Как сообщили в пресс-службе, на работу над ошибками Артамонов дал месяц. В мае власти областного центра должны принять конкретные решения и представить губернатору план действий по устранению выявленных недоработок.
https://ria.ru/20240411/eksport-1939352002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов, нацпроект "безопасные качественные дороги"
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Нацпроект "Безопасные качественные дороги"
ЛИПЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил руководству областного центра в оперативном порядке представить предложения по устранению недостатков, выявленных им в ходе рейда по автодорогам города, отремонтированным в 2020-2023 годах и находящимся на гарантии, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В ходе осмотра дорог Липецка
, Артамонов отметил, что на большинстве участков невооруженным глазом видны стыковочные швы, создающие дискомфорт для автомобилистов. По мнению главы региона, необходимо не только устранить дефекты, но и пересмотреть технологию, чтобы избежать такой же ошибки в ходе ремонтов, которые ведутся в настоящее время. Дороги на некоторых улицах, по мнению главы региона, находятся в очень плохом состоянии, хотя сделаны в 2020 году и с тех пор ежегодно требуют ремонта.
"Подрядчики, которые не исполняют свои обязательства надлежащим образом, не должны больше выполнять никаких работ в нашем регионе. Действовать нужно жестко", – отметил Артамонов, слова которого приводит пресс-служба.
Он также обратил внимание ответственных чиновников на неухоженные островки, разделяющие полосы движения, и кольцевые развязки. Не украшают улицы Липецка и старые металлические ограждения. В некоторых местах обновления требуют остановочные павильоны и дорожная разметка. Неприглядно смотрятся территории у автосервисов и крупных предприятий.
"Бизнес должен проявить ответственность и приложить усилия по наведению порядка, чтобы и их клиенты были довольны, и город выглядел хорошо", – подчеркнул губернатор.
Как сообщили в пресс-службе, на работу над ошибками Артамонов дал месяц. В мае власти областного центра должны принять конкретные решения и представить губернатору план действий по устранению выявленных недоработок.