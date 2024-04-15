https://ria.ru/20240415/lekarstva-1940059867.html

Минздрав оценил развитие отечественной системы обеспечения лекарствами

Минздрав оценил развитие отечественной системы обеспечения лекарствами - РИА Новости, 15.04.2024

Минздрав оценил развитие отечественной системы обеспечения лекарствами

Уже 75% лекарств производится в России, продолжается развитие системы лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил министр... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:14

2024-04-15T09:14

2024-04-15T09:14

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897361816_0:14:3072:1741_1920x0_80_0_0_2c3fd97647fc4727995270394ae47879.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уже 75% лекарств производится в России, продолжается развитие системы лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Уже 75% лекарственных препаратов производится в нашей стране", - говорится в приветствии Мурашко участникам и гостям конгресса "Человек и лекарство". Министр отметил, что в России продолжается развитие системы лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За три последних года нужные препараты получили бесплатно почти 2 миллиона человек, уточнил он.

https://ria.ru/20240205/preparaty-1925407014.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко