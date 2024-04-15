https://ria.ru/20240415/lekarstva-1940059867.html
Минздрав оценил развитие отечественной системы обеспечения лекарствами
Минздрав оценил развитие отечественной системы обеспечения лекарствами - РИА Новости, 15.04.2024
Минздрав оценил развитие отечественной системы обеспечения лекарствами
Уже 75% лекарств производится в России, продолжается развитие системы лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил министр... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:14
2024-04-15T09:14
2024-04-15T09:14
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уже 75% лекарств производится в России, продолжается развитие системы лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Уже 75% лекарственных препаратов производится в нашей стране", - говорится в приветствии Мурашко участникам и гостям конгресса "Человек и лекарство". Министр отметил, что в России продолжается развитие системы лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За три последних года нужные препараты получили бесплатно почти 2 миллиона человек, уточнил он.
https://ria.ru/20240205/preparaty-1925407014.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Минздрав оценил развитие отечественной системы обеспечения лекарствами
Мурашко: уже 75% лекарственных препаратов производится в России
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уже 75% лекарств производится в России, продолжается развитие системы лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Уже 75% лекарственных препаратов производится в нашей стране", - говорится в приветствии Мурашко участникам и гостям конгресса "Человек и лекарство".
Министр отметил, что в России продолжается развитие системы лекарственного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За три последних года нужные препараты получили бесплатно почти 2 миллиона человек, уточнил он.