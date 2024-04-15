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На Сахалине оторвало от берега льдину с рыбаками - РИА Новости, 15.04.2024
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03:19 15.04.2024 (обновлено: 10:03 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ldina-1940039910.html
На Сахалине оторвало от берега льдину с рыбаками
На Сахалине оторвало от берега льдину с рыбаками - РИА Новости, 15.04.2024
На Сахалине оторвало от берега льдину с рыбаками
Льдину с рыбаками в понедельник оторвало от берега на озере Изменчивом на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T03:19
2024-04-15T10:03
происшествия
россия
сахалин
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр – РИА Новости. Льдину с рыбаками в понедельник оторвало от берега на озере Изменчивом на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России в Telegram-канале. "В Корсаковском районе проводится спасательная операция. Утром 15 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация об образовании трещины в ледовом поле в результате весеннего разрушения льда на озере Изменчивое. По предварительной информации, на льдине находится около 20 человек", – говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, на место происшествия выдвинулись 6 спасателей, группа снабжена моторной лодкой.
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россия
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происшествия, россия, сахалин, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сахалин, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине оторвало от берега льдину с рыбаками

На озере Изменчивое на юге Сахалина оторвало льдину с 20 рыбаками

© Фото : МЧС России/TelegramМесто происшествия, где оторвало от берега льдину с рыбаками на озере Изменчивом на юге Сахалина. 15 апреля 2024
Место происшествия, где оторвало от берега льдину с рыбаками на озере Изменчивом на юге Сахалина. 15 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место происшествия, где оторвало от берега льдину с рыбаками на озере Изменчивом на юге Сахалина. 15 апреля 2024
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр – РИА Новости. Льдину с рыбаками в понедельник оторвало от берега на озере Изменчивом на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России в Telegram-канале.
"В Корсаковском районе проводится спасательная операция. Утром 15 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация об образовании трещины в ледовом поле в результате весеннего разрушения льда на озере Изменчивое. По предварительной информации, на льдине находится около 20 человек", – говорится в сообщении ведомства.
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По информации пресс-службы, на место происшествия выдвинулись 6 спасателей, группа снабжена моторной лодкой.
 
ПроисшествияРоссияСахалинСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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