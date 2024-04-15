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На Сахалине оторвало от берега льдину с рыбаками

На Сахалине оторвало от берега льдину с рыбаками - РИА Новости, 15.04.2024

На Сахалине оторвало от берега льдину с рыбаками

Льдину с рыбаками в понедельник оторвало от берега на озере Изменчивом на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T03:19

2024-04-15T03:19

2024-04-15T10:03

происшествия

россия

сахалин

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр – РИА Новости. Льдину с рыбаками в понедельник оторвало от берега на озере Изменчивом на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России в Telegram-канале. "В Корсаковском районе проводится спасательная операция. Утром 15 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация об образовании трещины в ледовом поле в результате весеннего разрушения льда на озере Изменчивое. По предварительной информации, на льдине находится около 20 человек", – говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, на место происшествия выдвинулись 6 спасателей, группа снабжена моторной лодкой.

https://ria.ru/20240218/rybaki-1928019588.html

россия

сахалин

сахалинская область

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происшествия, россия, сахалин, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)