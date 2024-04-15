https://ria.ru/20240415/laureat-1940173815.html
Проектный институт "Мосинжпроекта" стал лауреатом премии по проектированию
Проектный институт "Мосинжпроекта" стал лауреатом премии по проектированию - РИА Новости, 15.04.2024
Проектный институт "Мосинжпроекта" стал лауреатом премии по проектированию
Проектный институт инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" стал лауреатом в нескольких номинациях I Национальной премии "Директор года по проектированию", в том РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:15
2024-04-15T16:15
2024-04-15T16:15
мосинжпроект
россия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Проектный институт инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" стал лауреатом в нескольких номинациях I Национальной премии "Директор года по проектированию", в том числе руководитель института Рустам Черкесов признан "Человеком года", рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов. "За годы работы холдинг накопил солидный опыт разработки инновационных решений в области проектирования и их применения при создании крупных инфраструктурных объектов столицы. Полученные проектным институтом "Мосинжпроекта" награды стали важным признанием успеха осуществленных нашими специалистами проектов со стороны ведущих профессионалов строительной отрасли", – цитирует Кравцова пресс-служба холдинга. Он уточнил, что команда института холдинга, помимо награды "Человек года", признана лучшей в номинациях "Проектирование дорог и дорожных сетей" и "Проектирование объектов железнодорожной и авиационной отрасли". "Профессия строителя – созидательная, видеть, как построенный объект приносит пользу жителям города, – главная награда для каждого работника отрасли. Проектировщики являются ключевым звеном в строительном процессе, его основой, с нашей работы начинается создание каждого объекта, в том числе реализация масштабных проектов мирового уровня", – приводит пресс-служба холдинга слова Черкесова на церемонии награждения. Он добавил, что признание в экспертной среде проектов холдинга и результатов работы команды являются стимулом для дальнейшего развития всех специалистов "Мосинжпроекта". Национальная премия "Директор года по проектированию" проведена впервые в России. Она объединила пятнадцать номинаций по направлениям: дорожные сети, мостовые сооружения, промышленные объекты, многоквартирные дома и так далее. Также были представлены специальные номинации "Лучший проект" и "Человек года". "Мосинжпроект" – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, оператор ключевых градостроительных программ столицы, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. С участием "Мосинжпроекта" за 12 лет введено свыше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект" ИНН: 7701885820, erid: 4CQwVszH9pWxHwJaMqC
https://ria.ru/20240319/upravlenie-1934274366.html
https://ria.ru/20240206/mosinzhproekt-1925711660.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосинжпроект, россия
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
Проектный институт инжинирингового холдинга "Мосинжпроект"
стал лауреатом в нескольких номинациях I Национальной премии "Директор года по проектированию", в том числе руководитель института Рустам Черкесов признан "Человеком года", рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.
«
"За годы работы холдинг накопил солидный опыт разработки инновационных решений в области проектирования и их применения при создании крупных инфраструктурных объектов столицы. Полученные проектным институтом "Мосинжпроекта" награды стали важным признанием успеха осуществленных нашими специалистами проектов со стороны ведущих профессионалов строительной отрасли", – цитирует Кравцова пресс-служба холдинга.
Он уточнил, что команда института холдинга, помимо награды "Человек года", признана лучшей в номинациях "Проектирование дорог и дорожных сетей" и "Проектирование объектов железнодорожной и авиационной отрасли".
"Профессия строителя – созидательная, видеть, как построенный объект приносит пользу жителям города, – главная награда для каждого работника отрасли. Проектировщики являются ключевым звеном в строительном процессе, его основой, с нашей работы начинается создание каждого объекта, в том числе реализация масштабных проектов мирового уровня", – приводит пресс-служба холдинга слова Черкесова на церемонии награждения.
Он добавил, что признание в экспертной среде проектов холдинга и результатов работы команды являются стимулом для дальнейшего развития всех специалистов "Мосинжпроекта".
Национальная премия "Директор года по проектированию" проведена впервые в России
. Она объединила пятнадцать номинаций по направлениям: дорожные сети, мостовые сооружения, промышленные объекты, многоквартирные дома и так далее. Также были представлены специальные номинации "Лучший проект" и "Человек года".
"Мосинжпроект" – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, оператор ключевых градостроительных программ столицы, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. С участием "Мосинжпроекта" за 12 лет введено свыше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо.
Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект"
ИНН: 7701885820, erid: 4CQwVszH9pWxHwJaMqC