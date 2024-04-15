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Губернатор оценил ситуацию с питьевой водой в Курганской области - РИА Новости, 15.04.2024
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10:40 15.04.2024 (обновлено: 11:00 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/kurganskaya-1940081951.html
Губернатор оценил ситуацию с питьевой водой в Курганской области
Губернатор оценил ситуацию с питьевой водой в Курганской области - РИА Новости, 15.04.2024
Губернатор оценил ситуацию с питьевой водой в Курганской области
Ситуация с питьевой водой в Курганской области на фоне паводка стабильная, перебоев и ухудшения качества не наблюдается, сообщил губернатор Вадим Шумков. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:40
2024-04-15T11:00
курганская область
наводнения в россии — 2024
общество
вадим шумков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ситуация с питьевой водой в Курганской области на фоне паводка стабильная, перебоев и ухудшения качества не наблюдается, сообщил губернатор Вадим Шумков."Ситуация с питьевой водой стабильная, Роспотребнадзор делает заборы каждый день, пока каких-то перебоев либо ухудшения качества не наблюдается. Вместе с тем, даны рекомендации были жителям - запасти воду. И мы развернули две станции очистки воды", - сказал Шумков в эфире телеканала "Россия 24".
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курганская область, наводнения в россии — 2024, общество, вадим шумков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Курганская область, Наводнения в России — 2024, Общество, Вадим Шумков, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Губернатор оценил ситуацию с питьевой водой в Курганской области

Шумков: ситуация с питьевой водой в Курганской области стабильная

© Фото : Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ситуация с питьевой водой в Курганской области на фоне паводка стабильная, перебоев и ухудшения качества не наблюдается, сообщил губернатор Вадим Шумков.
«
"Ситуация с питьевой водой стабильная, Роспотребнадзор делает заборы каждый день, пока каких-то перебоев либо ухудшения качества не наблюдается. Вместе с тем, даны рекомендации были жителям - запасти воду. И мы развернули две станции очистки воды", - сказал Шумков в эфире телеканала "Россия 24".
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Курганская областьНаводнения в России — 2024ОбществоВадим ШумковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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