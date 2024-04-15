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Губернатор оценил ситуацию с питьевой водой в Курганской области

Губернатор оценил ситуацию с питьевой водой в Курганской области - РИА Новости, 15.04.2024

Губернатор оценил ситуацию с питьевой водой в Курганской области

Ситуация с питьевой водой в Курганской области на фоне паводка стабильная, перебоев и ухудшения качества не наблюдается, сообщил губернатор Вадим Шумков. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:40

2024-04-15T10:40

2024-04-15T11:00

курганская область

наводнения в россии — 2024

общество

вадим шумков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ситуация с питьевой водой в Курганской области на фоне паводка стабильная, перебоев и ухудшения качества не наблюдается, сообщил губернатор Вадим Шумков."Ситуация с питьевой водой стабильная, Роспотребнадзор делает заборы каждый день, пока каких-то перебоев либо ухудшения качества не наблюдается. Вместе с тем, даны рекомендации были жителям - запасти воду. И мы развернули две станции очистки воды", - сказал Шумков в эфире телеканала "Россия 24".

курганская область

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курганская область, наводнения в россии — 2024, общество, вадим шумков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)