https://ria.ru/20240415/kurgan-1940159095.html

Жителей Кургана призвали немедленно эвакуироваться из-за паводка

Жителей Кургана призвали немедленно эвакуироваться из-за паводка - РИА Новости, 15.04.2024

Жителей Кургана призвали немедленно эвакуироваться из-за паводка

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал в Telegram-канале немедленно эвакуироваться жителей правобережной части Кургана, а также жителей левого... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:27

2024-04-15T14:27

2024-04-15T14:35

курган

происшествия

курганская область

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал в Telegram-канале немедленно эвакуироваться жителей правобережной части Кургана, а также жителей левого берега из садовых и дачных товариществ, находящихся до дамбы."Немедленно эвакуируйтесь из СНТ, ДНТ и подтапливаемых частей микрорайонов правобережной части, а также расположенных до дамбы с левобережной части города Кургана СНТ, ДНТ и микрорайонов города", - написал он.

курган

курганская область

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курган, происшествия, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024