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Жителей Кургана призвали немедленно эвакуироваться из-за паводка - РИА Новости, 15.04.2024
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14:27 15.04.2024 (обновлено: 14:35 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/kurgan-1940159095.html
Жителей Кургана призвали немедленно эвакуироваться из-за паводка
Жителей Кургана призвали немедленно эвакуироваться из-за паводка - РИА Новости, 15.04.2024
Жителей Кургана призвали немедленно эвакуироваться из-за паводка
Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал в Telegram-канале немедленно эвакуироваться жителей правобережной части Кургана, а также жителей левого... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:27
2024-04-15T14:35
курган
происшествия
курганская область
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал в Telegram-канале немедленно эвакуироваться жителей правобережной части Кургана, а также жителей левого берега из садовых и дачных товариществ, находящихся до дамбы."Немедленно эвакуируйтесь из СНТ, ДНТ и подтапливаемых частей микрорайонов правобережной части, а также расположенных до дамбы с левобережной части города Кургана СНТ, ДНТ и микрорайонов города", - написал он.
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курган, происшествия, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024
Курган, Происшествия, Курганская область, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024
Жителей Кургана призвали немедленно эвакуироваться из-за паводка

Шумков призвал жителей Кургана немедленно эвакуироваться из-за паводка

© Фото : пресс-служба администрации города КурганаПаводок в Кургане
Паводок в Кургане - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : пресс-служба администрации города Кургана
Паводок в Кургане
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал в Telegram-канале немедленно эвакуироваться жителей правобережной части Кургана, а также жителей левого берега из садовых и дачных товариществ, находящихся до дамбы.
"Немедленно эвакуируйтесь из СНТ, ДНТ и подтапливаемых частей микрорайонов правобережной части, а также расположенных до дамбы с левобережной части города Кургана СНТ, ДНТ и микрорайонов города", - написал он.
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КурганПроисшествияКурганская областьВадим ШумковНаводнения в России — 2024
 
 
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