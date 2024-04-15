https://ria.ru/20240415/kurgan-1940153660.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 685 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 685 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 685 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 16.00 (14.00 мск) понедельника, поднялся за 8 часов на 54 см и достиг 685 см, сообщила горадминистрация на... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:19

2024-04-15T14:19

2024-04-15T16:01

тобол (река)

курган

наводнения в россии — 2024

курганская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 16.00 (14.00 мск) понедельника, поднялся за 8 часов на 54 см и достиг 685 см, сообщила горадминистрация на сайте.Как сообщала ранее горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) воскресенья уровень воды в реке Тобол составлял 491 см. На 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 см.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 16.00 (14.00 мск) понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 685 см.По данным Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в 5 муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.

тобол (река)

курган

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Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646. 2024-04-15T14:19 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, курганская область, происшествия