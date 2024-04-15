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Вода в реке Тобол в Кургане продолжает прибывать

Вода в реке Тобол в Кургане продолжает прибывать - РИА Новости, 15.04.2024

Вода в реке Тобол в Кургане продолжает прибывать

Вода в реке Тобол в Кургане продолжает прибывать, она затопила дачи и дома в СНТ "Просвещение" и "Корвет", подходит еще к 4 микрорайонам, сообщила в понедельник РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:43

2024-04-15T13:43

2024-04-15T13:50

тобол (река)

курган

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Вода в реке Тобол в Кургане продолжает прибывать, она затопила дачи и дома в СНТ "Просвещение" и "Корвет", подходит еще к 4 микрорайонам, сообщила в понедельник пресс-служба горадминистрации."Вода в Тоболе продолжает прибывать. Она уже перешла дорогу на Нижнюю Утятку, перелилась через Малочаусовский мост, затопила дачи и дома в СНТ "Просвещенец", СНТ "Корвет", подходит к Черемухово, Осиновке, Старокомогоровке, Смолино; есть угроза затопления правобережных СНТ", - говорится в сообщении.Временно исполняющий полномочия главы города Кургана Анастасия Аргышева призвала всех, кто еще не покинул опасную зону, срочно эвакуироваться, поскольку выезжать скоро будет поздно.Также она призвала членов расположенных в затопляемой зоне ГСК принять меры к эвакуации своих автомобилей, уточняется в сообщении.Кроме того, Аргышева обратилась к дачникам и членам ГСК убрать и вывезти со своих участков мусор, который в паводок становится причиной заторов.

тобол (река)

курган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, происшествия