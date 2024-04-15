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Вода в реке Тобол в Кургане продолжает прибывать - РИА Новости, 15.04.2024
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13:43 15.04.2024 (обновлено: 13:50 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/kurgan-1940142111.html
Вода в реке Тобол в Кургане продолжает прибывать
Вода в реке Тобол в Кургане продолжает прибывать - РИА Новости, 15.04.2024
Вода в реке Тобол в Кургане продолжает прибывать
Вода в реке Тобол в Кургане продолжает прибывать, она затопила дачи и дома в СНТ "Просвещение" и "Корвет", подходит еще к 4 микрорайонам, сообщила в понедельник РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:43
2024-04-15T13:50
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Вода в реке Тобол в Кургане продолжает прибывать, она затопила дачи и дома в СНТ "Просвещение" и "Корвет", подходит еще к 4 микрорайонам, сообщила в понедельник пресс-служба горадминистрации."Вода в Тоболе продолжает прибывать. Она уже перешла дорогу на Нижнюю Утятку, перелилась через Малочаусовский мост, затопила дачи и дома в СНТ "Просвещенец", СНТ "Корвет", подходит к Черемухово, Осиновке, Старокомогоровке, Смолино; есть угроза затопления правобережных СНТ", - говорится в сообщении.Временно исполняющий полномочия главы города Кургана Анастасия Аргышева призвала всех, кто еще не покинул опасную зону, срочно эвакуироваться, поскольку выезжать скоро будет поздно.Также она призвала членов расположенных в затопляемой зоне ГСК принять меры к эвакуации своих автомобилей, уточняется в сообщении.Кроме того, Аргышева обратилась к дачникам и членам ГСК убрать и вывезти со своих участков мусор, который в паводок становится причиной заторов.
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тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Вода в реке Тобол в Кургане продолжает прибывать

Вода в реке Тобол затопила дачи и дома в СНТ "Просвещение" и "Корвет" в Кургане

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкМешки с глиной и песком вдоль берега реки Тобол в Кургане
Мешки с глиной и песком вдоль берега реки Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Мешки с глиной и песком вдоль берега реки Тобол в Кургане
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр – РИА Новости. Вода в реке Тобол в Кургане продолжает прибывать, она затопила дачи и дома в СНТ "Просвещение" и "Корвет", подходит еще к 4 микрорайонам, сообщила в понедельник пресс-служба горадминистрации.
"Вода в Тоболе продолжает прибывать. Она уже перешла дорогу на Нижнюю Утятку, перелилась через Малочаусовский мост, затопила дачи и дома в СНТ "Просвещенец", СНТ "Корвет", подходит к Черемухово, Осиновке, Старокомогоровке, Смолино; есть угроза затопления правобережных СНТ", - говорится в сообщении.
Временно исполняющий полномочия главы города Кургана Анастасия Аргышева призвала всех, кто еще не покинул опасную зону, срочно эвакуироваться, поскольку выезжать скоро будет поздно.
Также она призвала членов расположенных в затопляемой зоне ГСК принять меры к эвакуации своих автомобилей, уточняется в сообщении.
Кроме того, Аргышева обратилась к дачникам и членам ГСК убрать и вывезти со своих участков мусор, который в паводок становится причиной заторов.
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