https://ria.ru/20240415/kurgan-1940057395.html

Метеорологи назвали сроки затопления прибрежных территорий в Кургане

Метеорологи назвали сроки затопления прибрежных территорий в Кургане - РИА Новости, 15.04.2024

Метеорологи назвали сроки затопления прибрежных территорий в Кургане

Превышение уровнем воды отметки опасного явления и затопление прибрежных территорий в Кургане ожидается с 15 по 18 апреля, сообщает Уральский гидрометцентр в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:57

2024-04-15T08:57

2024-04-15T09:05

курган

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

тобол (река)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Превышение уровнем воды отметки опасного явления и затопление прибрежных территорий в Кургане ожидается с 15 по 18 апреля, сообщает Уральский гидрометцентр в Telegram-канале."С 15 по 18 апреля в реке Тобол у города Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц", - говорится в сообщении.

курган

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курган, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024, тобол (река)