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Метеорологи назвали сроки затопления прибрежных территорий в Кургане
Метеорологи назвали сроки затопления прибрежных территорий в Кургане - РИА Новости, 15.04.2024
Метеорологи назвали сроки затопления прибрежных территорий в Кургане
Превышение уровнем воды отметки опасного явления и затопление прибрежных территорий в Кургане ожидается с 15 по 18 апреля, сообщает Уральский гидрометцентр в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:57
2024-04-15T08:57
2024-04-15T09:05
курган
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
тобол (река)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Превышение уровнем воды отметки опасного явления и затопление прибрежных территорий в Кургане ожидается с 15 по 18 апреля, сообщает Уральский гидрометцентр в Telegram-канале."С 15 по 18 апреля в реке Тобол у города Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024, тобол (река)
Курган, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024, Тобол (река)
Метеорологи назвали сроки затопления прибрежных территорий в Кургане
Уралгидрометцентр: прибрежные территории в Кургане затопит 15-18 апреля