Рейтинг@Mail.ru
Метеорологи назвали сроки затопления прибрежных территорий в Кургане - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 15.04.2024 (обновлено: 09:05 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/kurgan-1940057395.html
Метеорологи назвали сроки затопления прибрежных территорий в Кургане
Метеорологи назвали сроки затопления прибрежных территорий в Кургане - РИА Новости, 15.04.2024
Метеорологи назвали сроки затопления прибрежных территорий в Кургане
Превышение уровнем воды отметки опасного явления и затопление прибрежных территорий в Кургане ожидается с 15 по 18 апреля, сообщает Уральский гидрометцентр в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:57
2024-04-15T09:05
курган
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
тобол (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939999777_77:0:1102:577_1920x0_80_0_0_2d201d38cf85cab61b6ef2e6f8099cb8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Превышение уровнем воды отметки опасного явления и затопление прибрежных территорий в Кургане ожидается с 15 по 18 апреля, сообщает Уральский гидрометцентр в Telegram-канале."С 15 по 18 апреля в реке Тобол у города Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц", - говорится в сообщении.
курган
тобол (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939999777_77:0:839:571_1920x0_80_0_0_020f051813e7a858fea5a70cbb726840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курган, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024, тобол (река)
Курган, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024, Тобол (река)
Метеорологи назвали сроки затопления прибрежных территорий в Кургане

Уралгидрометцентр: прибрежные территории в Кургане затопит 15-18 апреля

© РИА НовостиРека Тобол в Кургане
Река Тобол в Кургане
© РИА Новости
Река Тобол в Кургане
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Превышение уровнем воды отметки опасного явления и затопление прибрежных территорий в Кургане ожидается с 15 по 18 апреля, сообщает Уральский гидрометцентр в Telegram-канале.
"С 15 по 18 апреля в реке Тобол у города Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц", - говорится в сообщении.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
Инфографика
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне рискаПосмотреть
 
КурганПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияНаводнения в России — 2024Тобол (река)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала