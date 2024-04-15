Рейтинг@Mail.ru
Международный день культуры - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:51 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/kultura-1939559883.html
Международный день культуры
Международный день культуры - РИА Новости, 15.04.2024
Международный день культуры
15 апреля в мире отмечается Международный день культуры. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T00:51
2024-04-15T00:51
культура
справки
россия
сша
николай рерих
альберт эйнштейн
герберт уэллс
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939551074_0:270:3064:1994_1920x0_80_0_0_060b0b1256b2567c9781990675b5df3a.jpg
15 апреля в мире отмечается Международный день культуры. Дата связана с подписанием в этот день в 1935 году в Вашингтоне (США) договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", получившего известность в международно-правовой практике как Пакт Рериха.В 1998 году с инициативой отмечать день подписания пакта как Международный день культуры выступила общественная организация Международная лига защиты культуры, учрежденная в 1996 году Международным центром Рерихов.Идея о необходимости специального соглашения по охране просветительских учреждений и памятников культуры впервые возникла у знаменитого русского художника и философа Николая Рериха (1874-1947) в годы русско-японской войны (1904-1905). В 1929 году Рерих обратился к правительствам и народам с проработанным проектом международного договора, который утверждал преимущество сохранения культурного наследия перед военной необходимостью. Его поддержали многие известные деятели культуры и науки тех времен: Альберт Эйнштейн, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Томас Манн и другие. Проект Пакта Рериха одобрили Комитет по делам музеев при Лиге наций и Панамериканский союз, для распространения идей Пакта были созданы комитеты в Бельгии, Франции, США и Индии.В сентябре 1931 года в городе Брюгге (Бельгия) состоялась первая международная конференция, посвященная Пакту Рериха, был принят план действий по распространению идей Пакта и был создан Международный союз Пакта Рериха. В 1932 году в Брюгге прошла вторая международная конференция Пакта Рериха при участии 22 стран, которая постановила основать Фонд Знамени Мира для всемирного содействия проведению в жизнь идей Пакта Рериха.Третья конференция, прошедшая в 1933 году в Вашингтоне, была поддержана 35 странами. Она рекомендовала правительствам всех стран подписать Пакт Рериха.15 апреля в 1935 году в Вашингтоне в Белом доме представителями 21 государства американского континента был подписан договор "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников". В пакт были внесены общие принципиальные положения о защите культурных ценностей и уважении, которое следует им оказывать. Положение о защите объектов носит безусловный характер и не ослабляется оговорками о военной необходимости. Документ стал первым международно-правовым актом, специально посвященным охране культурных ценностей, единственным соглашением в этой сфере, принятым частью мирового сообщества до Второй мировой войны (1939-1945).Историческое значение Пакта состоит в том, что он стал основополагающим элементом юридическо-организационной системы международной охраны культурного наследия, которая сформировалась после Второй мировой войны. Он был использован в качестве основы для документов международного сотрудничества в области охраны культурного наследия, в том числе таких актов ЮНЕСКО как "Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", принятая в Гааге (Нидерланды) 14 мая 1954 года, "Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия", принятая в Париже (Франция) 16 ноября 1972 года. Впоследствии идеи пакта получили развитие во "Всеобщей декларации о культурном разнообразии" (2001) и "Декларации о преднамеренном разрушении культурного наследия" (2003) ЮНЕСКО, "Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения" ООН (2005) и других международных документах.В 2024 году отмечается 150 лет со дня рождения Николая Рериха. В рамках юбилейных мероприятий Международный Центр Рерихов организует проведение выставок, научных конференций, круглых столов, лекций, фестивалей и пр. Указом президента РФ от 22 апреля 2013 года в целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире было решено провести в 2014 году в Российской Федерации Год культуры. Подводя его итоги на заседании Госсовета и президентского совета по культуре в декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости укреплять культурное влияние России в мире и не "замыкаться в себе", уходить от идеологизации истории и культуры, от излишней латинизации русского языка. Также в 2014 году президент РФ подписал указ "Об утверждении Основ государственной культурной политики", где культура понимается всеобъемлюще, а упор делается на просвещение и создание доступных культурных благ на всей территории страны. Приняв этот документ, государство впервые возвело культуру в ранг национальных приоритетов и признало ее гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России. В январе 2023 года президент РФ подписал указ "О внесении изменений в Основы государственной культурной политики". В частности, в документе перечислены опасные проявления гуманитарного кризиса для будущего страны. В их числе – разрушение традиционных ценностей, ослабление единства многонационального народа РФ, снижение интеллектуального и культурного уровня общества, рост агрессии и нетерпимости, деформация исторической памяти и пр. День культуры отмечают во многих странах мира. В этот день проводятся концерты, выставки национальных культур, конференции, лекции, представления. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939551074_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8c05e62de8f9ad23047a7c5f2d63d277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, сша, николай рерих, альберт эйнштейн, герберт уэллс, юнеско, лига наций, оон, культура, международный день культуры
Культура, Справки, Россия, США, Николай Рерих, Альберт Эйнштейн, Герберт Уэллс, ЮНЕСКО, Лига Наций, ООН, Культура, Международный день культуры

Международный день культуры

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФонтаны на территории Государственного музея-заповедника "Петергоф"
Фонтаны на территории Государственного музея-заповедника Петергоф - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
15 апреля в мире отмечается Международный день культуры.
Дата связана с подписанием в этот день в 1935 году в Вашингтоне (США) договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", получившего известность в международно-правовой практике как Пакт Рериха.
В 1998 году с инициативой отмечать день подписания пакта как Международный день культуры выступила общественная организация Международная лига защиты культуры, учрежденная в 1996 году Международным центром Рерихов.
Идея о необходимости специального соглашения по охране просветительских учреждений и памятников культуры впервые возникла у знаменитого русского художника и философа Николая Рериха (1874-1947) в годы русско-японской войны (1904-1905). В 1929 году Рерих обратился к правительствам и народам с проработанным проектом международного договора, который утверждал преимущество сохранения культурного наследия перед военной необходимостью. Его поддержали многие известные деятели культуры и науки тех времен: Альберт Эйнштейн, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Томас Манн и другие. Проект Пакта Рериха одобрили Комитет по делам музеев при Лиге наций и Панамериканский союз, для распространения идей Пакта были созданы комитеты в Бельгии, Франции, США и Индии.
В сентябре 1931 года в городе Брюгге (Бельгия) состоялась первая международная конференция, посвященная Пакту Рериха, был принят план действий по распространению идей Пакта и был создан Международный союз Пакта Рериха.
В 1932 году в Брюгге прошла вторая международная конференция Пакта Рериха при участии 22 стран, которая постановила основать Фонд Знамени Мира для всемирного содействия проведению в жизнь идей Пакта Рериха.
Третья конференция, прошедшая в 1933 году в Вашингтоне, была поддержана 35 странами. Она рекомендовала правительствам всех стран подписать Пакт Рериха.
15 апреля в 1935 году в Вашингтоне в Белом доме представителями 21 государства американского континента был подписан договор "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников". В пакт были внесены общие принципиальные положения о защите культурных ценностей и уважении, которое следует им оказывать. Положение о защите объектов носит безусловный характер и не ослабляется оговорками о военной необходимости.
Документ стал первым международно-правовым актом, специально посвященным охране культурных ценностей, единственным соглашением в этой сфере, принятым частью мирового сообщества до Второй мировой войны (1939-1945).
Историческое значение Пакта состоит в том, что он стал основополагающим элементом юридическо-организационной системы международной охраны культурного наследия, которая сформировалась после Второй мировой войны. Он был использован в качестве основы для документов международного сотрудничества в области охраны культурного наследия, в том числе таких актов ЮНЕСКО как "Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", принятая в Гааге (Нидерланды) 14 мая 1954 года, "Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия", принятая в Париже (Франция) 16 ноября 1972 года.
Впоследствии идеи пакта получили развитие во "Всеобщей декларации о культурном разнообразии" (2001) и "Декларации о преднамеренном разрушении культурного наследия" (2003) ЮНЕСКО, "Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения" ООН (2005) и других международных документах.
В 2024 году отмечается 150 лет со дня рождения Николая Рериха. В рамках юбилейных мероприятий Международный Центр Рерихов организует проведение выставок, научных конференций, круглых столов, лекций, фестивалей и пр.
Указом президента РФ от 22 апреля 2013 года в целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире было решено провести в 2014 году в Российской Федерации Год культуры.
Подводя его итоги на заседании Госсовета и президентского совета по культуре в декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости укреплять культурное влияние России в мире и не "замыкаться в себе", уходить от идеологизации истории и культуры, от излишней латинизации русского языка. Также в 2014 году президент РФ подписал указ "Об утверждении Основ государственной культурной политики", где культура понимается всеобъемлюще, а упор делается на просвещение и создание доступных культурных благ на всей территории страны. Приняв этот документ, государство впервые возвело культуру в ранг национальных приоритетов и признало ее гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России. В январе 2023 года президент РФ подписал указ "О внесении изменений в Основы государственной культурной политики". В частности, в документе перечислены опасные проявления гуманитарного кризиса для будущего страны. В их числе – разрушение традиционных ценностей, ослабление единства многонационального народа РФ, снижение интеллектуального и культурного уровня общества, рост агрессии и нетерпимости, деформация исторической памяти и пр.
День культуры отмечают во многих странах мира. В этот день проводятся концерты, выставки национальных культур, конференции, лекции, представления.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
КультураСправкиРоссияСШАНиколай РерихАльберт ЭйнштейнГерберт УэллсЮНЕСКОЛига НацийООНКультураМеждународный день культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала