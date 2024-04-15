https://ria.ru/20240415/kultura-1939559883.html

Международный день культуры

Международный день культуры - РИА Новости, 15.04.2024

Международный день культуры

15 апреля в мире отмечается Международный день культуры. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T00:51

2024-04-15T00:51

2024-04-15T00:51

культура

справки

россия

сша

николай рерих

альберт эйнштейн

герберт уэллс

юнеско

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939551074_0:270:3064:1994_1920x0_80_0_0_060b0b1256b2567c9781990675b5df3a.jpg

15 апреля в мире отмечается Международный день культуры. Дата связана с подписанием в этот день в 1935 году в Вашингтоне (США) договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", получившего известность в международно-правовой практике как Пакт Рериха.В 1998 году с инициативой отмечать день подписания пакта как Международный день культуры выступила общественная организация Международная лига защиты культуры, учрежденная в 1996 году Международным центром Рерихов.Идея о необходимости специального соглашения по охране просветительских учреждений и памятников культуры впервые возникла у знаменитого русского художника и философа Николая Рериха (1874-1947) в годы русско-японской войны (1904-1905). В 1929 году Рерих обратился к правительствам и народам с проработанным проектом международного договора, который утверждал преимущество сохранения культурного наследия перед военной необходимостью. Его поддержали многие известные деятели культуры и науки тех времен: Альберт Эйнштейн, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Томас Манн и другие. Проект Пакта Рериха одобрили Комитет по делам музеев при Лиге наций и Панамериканский союз, для распространения идей Пакта были созданы комитеты в Бельгии, Франции, США и Индии.В сентябре 1931 года в городе Брюгге (Бельгия) состоялась первая международная конференция, посвященная Пакту Рериха, был принят план действий по распространению идей Пакта и был создан Международный союз Пакта Рериха. В 1932 году в Брюгге прошла вторая международная конференция Пакта Рериха при участии 22 стран, которая постановила основать Фонд Знамени Мира для всемирного содействия проведению в жизнь идей Пакта Рериха.Третья конференция, прошедшая в 1933 году в Вашингтоне, была поддержана 35 странами. Она рекомендовала правительствам всех стран подписать Пакт Рериха.15 апреля в 1935 году в Вашингтоне в Белом доме представителями 21 государства американского континента был подписан договор "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников". В пакт были внесены общие принципиальные положения о защите культурных ценностей и уважении, которое следует им оказывать. Положение о защите объектов носит безусловный характер и не ослабляется оговорками о военной необходимости. Документ стал первым международно-правовым актом, специально посвященным охране культурных ценностей, единственным соглашением в этой сфере, принятым частью мирового сообщества до Второй мировой войны (1939-1945).Историческое значение Пакта состоит в том, что он стал основополагающим элементом юридическо-организационной системы международной охраны культурного наследия, которая сформировалась после Второй мировой войны. Он был использован в качестве основы для документов международного сотрудничества в области охраны культурного наследия, в том числе таких актов ЮНЕСКО как "Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", принятая в Гааге (Нидерланды) 14 мая 1954 года, "Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия", принятая в Париже (Франция) 16 ноября 1972 года. Впоследствии идеи пакта получили развитие во "Всеобщей декларации о культурном разнообразии" (2001) и "Декларации о преднамеренном разрушении культурного наследия" (2003) ЮНЕСКО, "Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения" ООН (2005) и других международных документах.В 2024 году отмечается 150 лет со дня рождения Николая Рериха. В рамках юбилейных мероприятий Международный Центр Рерихов организует проведение выставок, научных конференций, круглых столов, лекций, фестивалей и пр. Указом президента РФ от 22 апреля 2013 года в целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире было решено провести в 2014 году в Российской Федерации Год культуры. Подводя его итоги на заседании Госсовета и президентского совета по культуре в декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости укреплять культурное влияние России в мире и не "замыкаться в себе", уходить от идеологизации истории и культуры, от излишней латинизации русского языка. Также в 2014 году президент РФ подписал указ "Об утверждении Основ государственной культурной политики", где культура понимается всеобъемлюще, а упор делается на просвещение и создание доступных культурных благ на всей территории страны. Приняв этот документ, государство впервые возвело культуру в ранг национальных приоритетов и признало ее гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России. В январе 2023 года президент РФ подписал указ "О внесении изменений в Основы государственной культурной политики". В частности, в документе перечислены опасные проявления гуманитарного кризиса для будущего страны. В их числе – разрушение традиционных ценностей, ослабление единства многонационального народа РФ, снижение интеллектуального и культурного уровня общества, рост агрессии и нетерпимости, деформация исторической памяти и пр. День культуры отмечают во многих странах мира. В этот день проводятся концерты, выставки национальных культур, конференции, лекции, представления. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, сша, николай рерих, альберт эйнштейн, герберт уэллс, юнеско, лига наций, оон, культура, международный день культуры