https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html

Сейчас все реально. Кулеба раскрыл, кто может защитить западную Украину

Сейчас все реально. Кулеба раскрыл, кто может защитить западную Украину - РИА Новости, 15.04.2024

Сейчас все реально. Кулеба раскрыл, кто может защитить западную Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность защиты части украинских территорий польскими системами ПВО Patriot. Об этом он рассказал в интервью "ТСН". РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:55

2024-04-15T09:55

2024-04-15T09:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий кулеба

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_bdf9387db58c52b79fcb23212bcf54ed.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность защиты части украинских территорий польскими системами ПВО Patriot. Об этом он рассказал в интервью "ТСН". "Сейчас все реально, но рассматриваются различные решения. На самом деле это защитило бы страны НАТО от прилетов на их территории российских ракет или дронов", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистки. Ранее гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940056811.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы рф