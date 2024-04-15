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Сейчас все реально. Кулеба раскрыл, кто может защитить западную Украину - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html
Сейчас все реально. Кулеба раскрыл, кто может защитить западную Украину
Сейчас все реально. Кулеба раскрыл, кто может защитить западную Украину - РИА Новости, 15.04.2024
Сейчас все реально. Кулеба раскрыл, кто может защитить западную Украину
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность защиты части украинских территорий польскими системами ПВО Patriot. Об этом он рассказал в интервью "ТСН". РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:55
2024-04-15T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность защиты части украинских территорий польскими системами ПВО Patriot. Об этом он рассказал в интервью "ТСН". "Сейчас все реально, но рассматриваются различные решения. На самом деле это защитило бы страны НАТО от прилетов на их территории российских ракет или дронов", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистки. Ранее гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940056811.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы РФ
Сейчас все реально. Кулеба раскрыл, кто может защитить западную Украину

Кулеба не исключил, что польские Patriot могли бы защищать территорию Украины

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность защиты части украинских территорий польскими системами ПВО Patriot. Об этом он рассказал в интервью "ТСН".

"Сейчас все реально, но рассматриваются различные решения. На самом деле это защитило бы страны НАТО от прилетов на их территории российских ракет или дронов", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.

Ранее гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий КулебаВооруженные силы РФ
 
 
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