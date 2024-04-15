Сейчас все реально. Кулеба раскрыл, кто может защитить западную Украину
Кулеба не исключил, что польские Patriot могли бы защищать территорию Украины
© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность защиты части украинских территорий польскими системами ПВО Patriot. Об этом он рассказал в интервью "ТСН".
"Сейчас все реально, но рассматриваются различные решения. На самом деле это защитило бы страны НАТО от прилетов на их территории российских ракет или дронов", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.
Ранее гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.
"Сейчас все реально, но рассматриваются различные решения. На самом деле это защитило бы страны НАТО от прилетов на их территории российских ракет или дронов", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.
Ранее гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.