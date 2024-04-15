https://ria.ru/20240415/krym-1940163580.html
В Крыму выявили более 500 незаконных мигрантов
В Крыму выявили более 500 незаконных мигрантов - РИА Новости, 15.04.2024
В Крыму выявили более 500 незаконных мигрантов
Более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, выявлено в Крыму, около 100 из них работали незаконно, сообщил глава Крыма Сергей Аксено в своем... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:41
2024-04-15T14:41
2024-04-15T14:41
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, выявлено в Крыму, около 100 из них работали незаконно, сообщил глава Крыма Сергей Аксено в своем Telegram–канале. "Считаю, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимо. На сегодняшний день в Крыму правоохранителями выявлено более 500 человек, которые нарушили миграционное законодательство. Из них порядка ста – незаконно работали. Совместно с МВД по республике Крым договорились о принятии ряда мер, которые позволят упорядочить ситуацию", - написал Аксенов. Ранее Аксенов сообщил о проведении проверок в отношении находящихся в Крыму иностранцев.
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик)
В Крыму выявили более 500 незаконных мигрантов
Аксенов: в Крыму выявили более 500 мигрантов, нарушивших законодательство