https://ria.ru/20240415/krym-1940163580.html

В Крыму выявили более 500 незаконных мигрантов

В Крыму выявили более 500 незаконных мигрантов - РИА Новости, 15.04.2024

В Крыму выявили более 500 незаконных мигрантов

Более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, выявлено в Крыму, около 100 из них работали незаконно, сообщил глава Крыма Сергей Аксено в своем... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:41

2024-04-15T14:41

2024-04-15T14:41

сергей аксенов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939095952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ef57abe692546644e0b6f1f62fbd666.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, выявлено в Крыму, около 100 из них работали незаконно, сообщил глава Крыма Сергей Аксено в своем Telegram–канале. "Считаю, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимо. На сегодняшний день в Крыму правоохранителями выявлено более 500 человек, которые нарушили миграционное законодательство. Из них порядка ста – незаконно работали. Совместно с МВД по республике Крым договорились о принятии ряда мер, которые позволят упорядочить ситуацию", - написал Аксенов. Ранее Аксенов сообщил о проведении проверок в отношении находящихся в Крыму иностранцев.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей аксенов (политик)