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В Крыму выявили более 500 незаконных мигрантов - РИА Новости, 15.04.2024
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14:41 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/krym-1940163580.html
В Крыму выявили более 500 незаконных мигрантов
В Крыму выявили более 500 незаконных мигрантов - РИА Новости, 15.04.2024
В Крыму выявили более 500 незаконных мигрантов
Более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, выявлено в Крыму, около 100 из них работали незаконно, сообщил глава Крыма Сергей Аксено в своем... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:41
2024-04-15T14:41
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, выявлено в Крыму, около 100 из них работали незаконно, сообщил глава Крыма Сергей Аксено в своем Telegram–канале. "Считаю, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимо. На сегодняшний день в Крыму правоохранителями выявлено более 500 человек, которые нарушили миграционное законодательство. Из них порядка ста – незаконно работали. Совместно с МВД по республике Крым договорились о принятии ряда мер, которые позволят упорядочить ситуацию", - написал Аксенов. Ранее Аксенов сообщил о проведении проверок в отношении находящихся в Крыму иностранцев.
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
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сергей аксенов (политик)
Сергей Аксенов (политик)
В Крыму выявили более 500 незаконных мигрантов

Аксенов: в Крыму выявили более 500 мигрантов, нарушивших законодательство

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта
Сотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, выявлено в Крыму, около 100 из них работали незаконно, сообщил глава Крыма Сергей Аксено в своем Telegram–канале.
"Считаю, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимо. На сегодняшний день в Крыму правоохранителями выявлено более 500 человек, которые нарушили миграционное законодательство. Из них порядка ста – незаконно работали. Совместно с МВД по республике Крым договорились о принятии ряда мер, которые позволят упорядочить ситуацию", - написал Аксенов.
Ранее Аксенов сообщил о проведении проверок в отношении находящихся в Крыму иностранцев.
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В Москве завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учет
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Сергей Аксенов (политик)
 
 
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