https://ria.ru/20240415/krym-1940140633.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 15.04.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, проезд был закрыт в понедельник более двух часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:39
2024-04-15T13:39
2024-04-15T13:47
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, проезд был закрыт в понедельник более двух часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в 11.21 мск. Причины не назывались. В Севастополе объявили воздушную тревогу."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 13.36 мск.
https://ria.ru/20240414/sun-1939987962.html
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общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Крымский мост открыли для автодвижения