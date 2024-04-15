https://ria.ru/20240415/krym-1940138975.html
Пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма возобновил работу
Пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма возобновил работу - РИА Новости, 15.04.2024
Пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма возобновил работу
Пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма, закрытый из-за сигнала тревоги в понедельник, возобновил работу, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:31
2024-04-15T13:31
2024-04-15T13:33
в мире
херсонская область
республика крым
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма, закрытый из-за сигнала тревоги в понедельник, возобновил работу, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Крымом. Пункт пропуска закрыли в 11.27 мск, а также опубликовали алгоритм действий на случай сигнала тревоги. "Движение через пункт пропуска "Джанкой" возобновлено", - говорится в сообщении. Открыли пункт пропуска в 13.15 мск.
https://ria.ru/20240415/most-1940101492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , республика крым, джанкой
В мире, Херсонская область , Республика Крым, Джанкой
Пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма возобновил работу
На севере Крыма открыли пункт пропуска "Джанкой", закрытый из-за сигнала тревоги