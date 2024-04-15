https://ria.ru/20240415/krym-1940138975.html

Пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма возобновил работу

Пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма возобновил работу - РИА Новости, 15.04.2024

Пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма возобновил работу

Пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма, закрытый из-за сигнала тревоги в понедельник, возобновил работу, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:31

2024-04-15T13:31

2024-04-15T13:33

в мире

херсонская область

республика крым

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма, закрытый из-за сигнала тревоги в понедельник, возобновил работу, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Крымом. Пункт пропуска закрыли в 11.27 мск, а также опубликовали алгоритм действий на случай сигнала тревоги. "Движение через пункт пропуска "Джанкой" возобновлено", - говорится в сообщении. Открыли пункт пропуска в 13.15 мск.

https://ria.ru/20240415/most-1940101492.html

херсонская область

республика крым

джанкой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , республика крым, джанкой