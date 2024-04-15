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В Кирове выясняют, почему дорожку на спортплощадке уложили не той стороной - РИА Новости, 15.04.2024
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17:25 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/kirov-1940209543.html
В Кирове выясняют, почему дорожку на спортплощадке уложили не той стороной
В Кирове выясняют, почему дорожку на спортплощадке уложили не той стороной - РИА Новости, 15.04.2024
В Кирове выясняют, почему дорожку на спортплощадке уложили не той стороной
Несоответствие толщины верхнего слоя покрытия беговой дорожки стало причиной того, что ее уложили "вверх дном" на новой спортплощадке в Кирове, будет проведена... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:25
2024-04-15T17:25
общество
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Несоответствие толщины верхнего слоя покрытия беговой дорожки стало причиной того, что ее уложили "вверх дном" на новой спортплощадке в Кирове, будет проведена проверка, можно ли ею пользоваться, сообщили РИА Новости в администрации города. Ранее депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Царюк разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фото и видео со спортивной площадки в Нововятском районе с перевернутым покрытием. "Согласно проекту, беговые дорожки выполняются из специального покрытия, состоящего из двух слоев: нижний слой черного цвета с плотностью 899 кг/м3, верхний – терракотового цвета, плотностью 1400 кг/м3. Именно такое покрытие там и постелили, да вот только не той стороной", - написал народный избранник. Он также отметил, что городу нанесен большой ущерб, так как, по его словам, перевернуть посаженное на клей недешевое покрытие не удастся. Как рассказали агентству в городской администрации, после сообщений о том, что подрядная организация неправильно уложила покрытие на беговой дорожке, на место выехали руководители профильных ведомств. Информация о том, что терракотовая сторона находится в основании дорожки, а не на поверхности, подтвердилась. "Ход работ по укладке покрытия контролировался специалистами городского управления капитального строительства. Они пояснили, что в паспорте изделия есть указание: верхний слой покрытия беговой дорожки должен быть не менее 5-8 миллиметров. Терракотовый слой этим требованиям не соответствовал, а темный спрессованный слой резиновый крошки имеет необходимую высоту. Подрядчик совместно с представителями стройконтроля решили провести укладку покрытия, не нарушая указанных требований", - сообщили в управлении по делам молодежи, физкультуре и спорту. По словам главы управления Матвея Машковцева, "сейчас будет проведена проверка на соответствие всех документов и того, как выполнялся стройконтроль в ходе реализации проекта, а также приемка работ". "Кроме того, пробы покрытия планируется отправить на экспертизу, чтобы окончательно сделать выводы: можно ли эксплуатировать уложенное темной стороной покрытие или необходимо переделать работу", - отметил чиновник.
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общество, киров, кировская область
Общество, Киров, Кировская область
В Кирове выясняют, почему дорожку на спортплощадке уложили не той стороной

В Кирове проведут проверку из-за уложенной вверх дном дорожки на спортплощадке

© Вячеслав Царюк/vkontakteУложенная вверх дном дорожка на спортплощадке в Кирове
Уложенная вверх дном дорожка на спортплощадке в Кирове
© Вячеслав Царюк/vkontakte
Уложенная вверх дном дорожка на спортплощадке в Кирове
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Несоответствие толщины верхнего слоя покрытия беговой дорожки стало причиной того, что ее уложили "вверх дном" на новой спортплощадке в Кирове, будет проведена проверка, можно ли ею пользоваться, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Царюк разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фото и видео со спортивной площадки в Нововятском районе с перевернутым покрытием. "Согласно проекту, беговые дорожки выполняются из специального покрытия, состоящего из двух слоев: нижний слой черного цвета с плотностью 899 кг/м3, верхний – терракотового цвета, плотностью 1400 кг/м3. Именно такое покрытие там и постелили, да вот только не той стороной", - написал народный избранник. Он также отметил, что городу нанесен большой ущерб, так как, по его словам, перевернуть посаженное на клей недешевое покрытие не удастся.
Как рассказали агентству в городской администрации, после сообщений о том, что подрядная организация неправильно уложила покрытие на беговой дорожке, на место выехали руководители профильных ведомств. Информация о том, что терракотовая сторона находится в основании дорожки, а не на поверхности, подтвердилась.
«
"Ход работ по укладке покрытия контролировался специалистами городского управления капитального строительства. Они пояснили, что в паспорте изделия есть указание: верхний слой покрытия беговой дорожки должен быть не менее 5-8 миллиметров. Терракотовый слой этим требованиям не соответствовал, а темный спрессованный слой резиновый крошки имеет необходимую высоту. Подрядчик совместно с представителями стройконтроля решили провести укладку покрытия, не нарушая указанных требований", - сообщили в управлении по делам молодежи, физкультуре и спорту.
По словам главы управления Матвея Машковцева, "сейчас будет проведена проверка на соответствие всех документов и того, как выполнялся стройконтроль в ходе реализации проекта, а также приемка работ". "Кроме того, пробы покрытия планируется отправить на экспертизу, чтобы окончательно сделать выводы: можно ли эксплуатировать уложенное темной стороной покрытие или необходимо переделать работу", - отметил чиновник.
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