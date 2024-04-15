https://ria.ru/20240415/kirov-1940209543.html

В Кирове выясняют, почему дорожку на спортплощадке уложили не той стороной

В Кирове выясняют, почему дорожку на спортплощадке уложили не той стороной - РИА Новости, 15.04.2024

В Кирове выясняют, почему дорожку на спортплощадке уложили не той стороной

Несоответствие толщины верхнего слоя покрытия беговой дорожки стало причиной того, что ее уложили "вверх дном" на новой спортплощадке в Кирове, будет проведена... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:25

2024-04-15T17:25

2024-04-15T17:25

общество

киров

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Несоответствие толщины верхнего слоя покрытия беговой дорожки стало причиной того, что ее уложили "вверх дном" на новой спортплощадке в Кирове, будет проведена проверка, можно ли ею пользоваться, сообщили РИА Новости в администрации города. Ранее депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Царюк разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фото и видео со спортивной площадки в Нововятском районе с перевернутым покрытием. "Согласно проекту, беговые дорожки выполняются из специального покрытия, состоящего из двух слоев: нижний слой черного цвета с плотностью 899 кг/м3, верхний – терракотового цвета, плотностью 1400 кг/м3. Именно такое покрытие там и постелили, да вот только не той стороной", - написал народный избранник. Он также отметил, что городу нанесен большой ущерб, так как, по его словам, перевернуть посаженное на клей недешевое покрытие не удастся. Как рассказали агентству в городской администрации, после сообщений о том, что подрядная организация неправильно уложила покрытие на беговой дорожке, на место выехали руководители профильных ведомств. Информация о том, что терракотовая сторона находится в основании дорожки, а не на поверхности, подтвердилась. "Ход работ по укладке покрытия контролировался специалистами городского управления капитального строительства. Они пояснили, что в паспорте изделия есть указание: верхний слой покрытия беговой дорожки должен быть не менее 5-8 миллиметров. Терракотовый слой этим требованиям не соответствовал, а темный спрессованный слой резиновый крошки имеет необходимую высоту. Подрядчик совместно с представителями стройконтроля решили провести укладку покрытия, не нарушая указанных требований", - сообщили в управлении по делам молодежи, физкультуре и спорту. По словам главы управления Матвея Машковцева, "сейчас будет проведена проверка на соответствие всех документов и того, как выполнялся стройконтроль в ходе реализации проекта, а также приемка работ". "Кроме того, пробы покрытия планируется отправить на экспертизу, чтобы окончательно сделать выводы: можно ли эксплуатировать уложенное темной стороной покрытие или необходимо переделать работу", - отметил чиновник.

https://ria.ru/20230623/velodorozhki-1879999318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, киров, кировская область