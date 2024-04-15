https://ria.ru/20240415/kimakovskiy-1940039023.html
В ДНР рассказали, как отправка российских войск в Сирию помогла в СВО
В ДНР рассказали, как отправка российских войск в Сирию помогла в СВО - РИА Новости, 15.04.2024
В ДНР рассказали, как отправка российских войск в Сирию помогла в СВО
Отправка в 2015 году войск РФ в Сирию позволила ликвидировать большинство боевиков, которые могли бы противостоять России в спецоперации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T03:05
2024-04-15T03:05
2024-04-15T03:33
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Отправка в 2015 году войск РФ в Сирию позволила ликвидировать большинство боевиков, которые могли бы противостоять России в спецоперации, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. "Многие критиковали нашего главнокомандующего за то, что мы отправили в достаточно сложный для России период наш ограниченный контингент в Сирию. А ведь в Сирии по большому счету мы выбили большое количество боевиков, которые могли оказаться в зоне специальной военной операции. То есть насколько было правильно, глобально продумано все, что по большому счету - мы там им нанесли непоправимый ущерб, и они сегодня могут, если и действовать, то достаточно небольшими группами", - сказал Кимаковский.
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россия, сирия, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Сирия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В ДНР рассказали, как отправка российских войск в Сирию помогла в СВО
Кимаковский: отправка войск в Сирию позволила ликвидировать боевиков перед СВО
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Отправка в 2015 году войск РФ в Сирию позволила ликвидировать большинство боевиков, которые могли бы противостоять России в спецоперации, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
"Многие критиковали нашего главнокомандующего за то, что мы отправили в достаточно сложный для России период наш ограниченный контингент в Сирию. А ведь в Сирии по большому счету мы выбили большое количество боевиков, которые могли оказаться в зоне специальной военной операции. То есть насколько было правильно, глобально продумано все, что по большому счету - мы там им нанесли непоправимый ущерб, и они сегодня могут, если и действовать, то достаточно небольшими группами", - сказал Кимаковский.