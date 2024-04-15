https://ria.ru/20240415/khotin-1940038251.html

СМИ: часть здания отеля Four Seasons у Кремля хотят передать государству

СМИ: часть здания отеля Four Seasons у Кремля хотят передать государству - РИА Новости, 15.04.2024

СМИ: часть здания отеля Four Seasons у Кремля хотят передать государству

Судебные приставы потребовали обратить в доход России недвижимое имущество экс-владельца банка "Югры" Алексея Хотина, пишет РБК. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T03:02

2024-04-15T03:02

2024-04-15T07:58

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москва

коммерческая недвижимость

россия

экономика

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Судебные приставы потребовали обратить в доход России недвижимое имущество экс-владельца банка "Югры" Алексея Хотина, пишет РБК.Отмечается, что речь идет о торговой галереи "Модный сезон" и части помещений отеля Four Seasons в центре Москвы."Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры на торговую галерею "Модный сезон" возле Кремля, бенефициаром которой считается бывший совладелец банка "Югра" Алексей Хотин. Помещения в составе этого объекта по адресу Охотный ряд, 2 были арестованы 3 апреля", — говорится в материале.Издание, изучившее карточку процесса в выписке из ЕГРН, уточняет, что в доход государства предлагается обратить движимое и недвижимое имущество Хотина в рамках мероприятий на основании закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".Как отмечает издание, иных подробностей в карточке не раскрывается.В прошлом месяце Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина к 9 годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей.Как было установлено, Хотин совместно с бывшим президентом "Югры" Алексеем Нефедовым, экс-председателем правления банка Дмитрием Шиляевым и экс-директором столичного филиала "Югры" Ниной Черновой похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.

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банк "югра", москва, коммерческая недвижимость, россия, экономика