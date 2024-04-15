https://ria.ru/20240415/khodataystvo-1940217087.html

Суд отклонил просьбу Трампа об отводе судьи в деле о выплате порноактрисе

Суд отклонил просьбу Трампа об отводе судьи в деле о выплате порноактрисе - РИА Новости, 15.04.2024

Суд отклонил просьбу Трампа об отводе судьи в деле о выплате порноактрисе

Судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа об отводе судьи в процессе по делу о фальсификации деловой документации, которую... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:51

2024-04-15T17:51

2024-04-15T17:51

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НЬЮ-ЙОРК, 15 апр – РИА Новости. Судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа об отводе судьи в процессе по делу о фальсификации деловой документации, которую вменяют Трампу, когда тот, по версии обвинения, заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об их якобы интрижке, передает телеканал CNN. "Судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство об отводе и заявил, что не будет рассматривать его снова, пока не вынесет решение апелляционный суд", - сказано в сообщении. Судья заявил, что, по мнению суда, Трамп использует "серию умозаключений, инсинуаций и необоснованных спекуляций" в целях запуска процедуры отвода. Процесс проходит на фоне предстоящих осенью президентских выборов в США, главными соперниками на которых, как ожидается, станут действующий президент Джо Байден и бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп. Последний регулярно называет возбужденные против него уголовные дела (коих всего четыре) "охотой на ведьм" и попыткой помешать ему участвовать в выборах. Сегодня в суде должны пройти выборы жюри присяжных. Американские СМИ считают этот процесс историческим и первым в своем роде – бывший президент предстанет пред судом по уголовным обвинениям. Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловой документации. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Всего в отношении Трампа заведены четыре уголовных дела, три из которых пока не дошли до стадии судебных слушаний. В Атланте, Джорджия, Трампу предъявлены обвинения в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. В Вашингтоне будет слушаться общее федеральное дело о пересмотре итогов голосования. В Майами, Флорида, разбирается еще одно федеральное дело - о вывозе секретных материалов из Белого дома, сокрытии их по истечении президентских полномочий, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию.

https://ria.ru/20231223/tramp-1917618466.html

https://ria.ru/20240415/protsess-1940207090.html

https://ria.ru/20240109/tramp-1920387827.html

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атланта

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в мире, сша, атланта, джорджия, дональд трамп, джо байден