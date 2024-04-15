https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940071666.html
Пластического хирурга Хайдарова допросили по делу о гибели пациента
Пластического хирурга Хайдарова допросили по делу о гибели пациента - РИА Новости, 15.04.2024
Пластического хирурга Хайдарова допросили по делу о гибели пациента
Следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова по делу о гибели пациента после операции в IQ Plastique, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:14
2024-04-15T10:14
2024-04-15T11:00
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова по делу о гибели пациента после операции в IQ Plastique, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК."Произведены обыски по месту жительства фактического руководства клиники, а также генерального и исполнительного директора, главврача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога и в помещении клиники IQ Plastique, в результате чего обнаружена и изъяты интересующая документация и носители информации", — сказали в ведомстве.Фигурантов допросили, с их участием провели очные ставки. Следователи ищут других возможных пострадавших.Кроме того, назначены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая и технико-криминалистические.По данным следствия, 16 февраля в одной из частных клиник пластической хирургии на севере Москвы провели операцию. Через несколько дней 35-летнему мужчине стало плохо. Он обратился в клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство. Состояние пациента снова ухудшилось, его госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и умер. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчину прооперировали в клинике IQ Plastique. По предварительной информации, операцию проводил не сам Хайдаров.
https://ria.ru/20240327/roszdravnadzor-1936111712.html
https://ria.ru/20240216/klinika-1927882691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Пластического хирурга Хайдарова допросили по делу о гибели пациента
Следствие допросило пластического хирурга Хайдарова по делу о гибели пациента
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова по делу о гибели пациента после операции в IQ Plastique, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК.
"Произведены обыски по месту жительства фактического руководства клиники, а также генерального и исполнительного директора, главврача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога и в помещении клиники IQ Plastique, в результате чего обнаружена и изъяты интересующая документация и носители информации", — сказали в ведомстве.
Фигурантов допросили, с их участием провели очные ставки. Следователи ищут других возможных пострадавших.
Кроме того, назначены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая и технико-криминалистические.
По данным следствия, 16 февраля в одной из частных клиник пластической хирургии на севере Москвы
провели операцию. Через несколько дней 35-летнему мужчине стало плохо. Он обратился в клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство. Состояние пациента снова ухудшилось, его госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и умер. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчину прооперировали в клинике IQ Plastique. По предварительной информации, операцию проводил не сам Хайдаров.