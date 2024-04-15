https://ria.ru/20240415/izrail-1940051574.html
Израильские истребители перехватили беспилотник
Израильские истребители перехватили беспилотник - РИА Новости, 15.04.2024
Израильские истребители перехватили беспилотник
Израильские истребители перехватили беспилотный летательный аппарат, который приближался к восточным границам, сообщила в понедельник армейская пресс-служба. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T07:52
2024-04-15T07:52
2024-04-15T07:52
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Израильские истребители перехватили беспилотный летательный аппарат, который приближался к восточным границам, сообщила в понедельник армейская пресс-служба. Военные не уточнили принадлежность и назначение беспилотника. "Минувшей ночью истребители Армии обороны Израиля успешно перехватили БПЛА, который приближался к Израилю с востока", - говорится в сообщении. Израильские военные отслеживали полет объекта, который "не представлял угрозы" и потому не потребовал включения сирен воздушной тревоги, уточнили в пресс-службе.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские истребители перехватили беспилотник
Израильские истребители перехватили дрон, приближавшийся к границам страны