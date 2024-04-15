https://ria.ru/20240415/izrail-1940051574.html

Израильские истребители перехватили беспилотник

Израильские истребители перехватили беспилотник - РИА Новости, 15.04.2024

Израильские истребители перехватили беспилотник

Израильские истребители перехватили беспилотный летательный аппарат, который приближался к восточным границам, сообщила в понедельник армейская пресс-служба. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T07:52

2024-04-15T07:52

2024-04-15T07:52

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Израильские истребители перехватили беспилотный летательный аппарат, который приближался к восточным границам, сообщила в понедельник армейская пресс-служба. Военные не уточнили принадлежность и назначение беспилотника. "Минувшей ночью истребители Армии обороны Израиля успешно перехватили БПЛА, который приближался к Израилю с востока", - говорится в сообщении. Израильские военные отслеживали полет объекта, который "не представлял угрозы" и потому не потребовал включения сирен воздушной тревоги, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году