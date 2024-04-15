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Иран и Израиль не хотят большой войны, заявил эксперт - РИА Новости, 15.04.2024
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07:38 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/izrail-1940050918.html
Иран и Израиль не хотят большой войны, заявил эксперт
Иран и Израиль не хотят большой войны, заявил эксперт - РИА Новости, 15.04.2024
Иран и Израиль не хотят большой войны, заявил эксперт
Иран не заинтересован в большой войне с Израилем, целью атаки было посеять страх, Израилю также невыгодна эскалация, поскольку вести войну на три фронта он один РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T07:38
2024-04-15T07:38
в мире
израиль
иран
сирия
хамас
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между ираном и израилем
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БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Иран не заинтересован в большой войне с Израилем, целью атаки было посеять страх, Израилю также невыгодна эскалация, поскольку вести войну на три фронта он один не сможет, так что израильского ответа может и не быть, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. "На мой взгляд, Иран не хочет войны. Целью атаки было посеять страх в Израиле. Иран не хотел наносить очень серьезного удара, потому что тогда бы, возможно, иранский истребитель направил ракеты из Сирии, и они бы достигли цели безо всякого предупреждения. А Иран предупредил соседние страны, например, Ирак и Иорданию, чтобы они успели закрыть свое воздушное пространство. И дроны довольно медленные, от Ирана до Израиля летели несколько часов, так что у Израиля было время подготовиться", - сказал Шпётле. По его словам, предупреждение Ирана указывает на то, что "эту атаку надо оценивать как жест", Тегеран, в том числе под давлением общества, продемонстрировал "хочет ответить на то, что Израиль нанес удар по зданию иранского консульства в Сирии, но не хотят жертв среди гражданских и войны тоже не хотят". "Я думаю, что Израиль тоже не хочет войны, потому что это бы очень разделило израильскую армию. Есть ХАМАС, есть ливанская Хезболла, которая постоянно атакует северный Израиль. Так что если пришлось бы воевать на три фронта, то в одиночку, мне кажется, они бы не смогли. В такое Израиль влезать не хочет. Из заявлений израильского спикера я так понял, что, если Иран сейчас на этом остановится, то и Израиль не будет отвечать", - отметил эксперт. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240415/iran-1940046776.html
https://ria.ru/20240415/izrail-1940045354.html
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в мире, израиль, иран, сирия, хамас, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Сирия, ХАМАС, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран и Израиль не хотят большой войны, заявил эксперт

Эксперт Шпетле: израильского ответа на атаку Ирана может не быть

© AP Photo / Ariel SchalitБеспилотный летательный аппарат ВВС Израиля поднятый в небо для отражения атаки со стороны Ирана. 14 апреля 2024
Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля поднятый в небо для отражения атаки со стороны Ирана. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля поднятый в небо для отражения атаки со стороны Ирана. 14 апреля 2024. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Иран не заинтересован в большой войне с Израилем, целью атаки было посеять страх, Израилю также невыгодна эскалация, поскольку вести войну на три фронта он один не сможет, так что израильского ответа может и не быть, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
"На мой взгляд, Иран не хочет войны. Целью атаки было посеять страх в Израиле. Иран не хотел наносить очень серьезного удара, потому что тогда бы, возможно, иранский истребитель направил ракеты из Сирии, и они бы достигли цели безо всякого предупреждения. А Иран предупредил соседние страны, например, Ирак и Иорданию, чтобы они успели закрыть свое воздушное пространство. И дроны довольно медленные, от Ирана до Израиля летели несколько часов, так что у Израиля было время подготовиться", - сказал Шпётле.
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По его словам, предупреждение Ирана указывает на то, что "эту атаку надо оценивать как жест", Тегеран, в том числе под давлением общества, продемонстрировал "хочет ответить на то, что Израиль нанес удар по зданию иранского консульства в Сирии, но не хотят жертв среди гражданских и войны тоже не хотят".
"Я думаю, что Израиль тоже не хочет войны, потому что это бы очень разделило израильскую армию. Есть ХАМАС, есть ливанская Хезболла, которая постоянно атакует северный Израиль. Так что если пришлось бы воевать на три фронта, то в одиночку, мне кажется, они бы не смогли. В такое Израиль влезать не хочет. Из заявлений израильского спикера я так понял, что, если Иран сейчас на этом остановится, то и Израиль не будет отвечать", - отметил эксперт.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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05:37
 
В миреИзраильИранСирияХАМАСХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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